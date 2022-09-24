Новости Беларуси. 118 районных центров и более 7 тысяч километров дорог. «Патриоты Беларуси» продолжают тур по памятным местам страны в Год исторической памяти. В Лиде остановку они сделали на месте, где фашисты расстреляли в годы Великой Отечественной войны подпольщиков и партизан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы легли к подножию памятника, а рядом была установлена табличка с QR-кодом, перейдя по которому можно узнать, как с первых дней в Лиде небольшие подпольные группы из числа местного населения и бывших военнослужащих Красной армии начали борьбу с оккупантами. Они слушали приемник с советскими сводками, проводили агитационную работу. А позже, когда установили связь с партизанскими отрядами, ходили в разведку и устраивали диверсии. Есть данные, что подпольщики сожгли построенное гитлеровцами вагонное депо, а также завод по изготовлению конструкций для бункеров. Подрывали бензосклады и поезда. И все же немцам удалось раскрыть адреса активистов и арестовать их. За 5 дней до освобождения Лиды в двух километрах от города фашисты устроили массовый расстрел комсомольцев-подпольщиков – более 40 человек.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Уже второй год подряд «Символ единства» становится традиционной акцией, которую мы в прошлом году делали в канун Дня народного единства, перед 17 сентября, в этом году идея в том, чтобы показать, что объединяться нужно не только по праздникам – в течение всего года. Поэтому наша акция продлится с сентября по декабрь.

Геннадий Владыко, заместитель председателя Лидского райисполкома:

Я хочу сказать спасибо нашим гостям, потому что их традиция, их акция еще раз объединяет нашу страну, еще раз показывает уровень отношения к памяти тех, кто отвоевал свободу и мир на нашей земле. Хочу сказать спасибо тем, кто собрался. Только в наших сердцах, только память сохранит навсегда то, что сделали наши деды, отцы, прадеды.