Выступления кинологов и много солдатской каши. Чем запомнился день открытых дверей в Институте пограничной службы?

Новости Беларуси. Показательные выступления кинологов и много солдатской каши. В Институте пограничной службы Беларуси – день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познакомиться с престижным вузом пришли около тысячи школьников, родителей и педагогов. Те, кто в будущем желает посвятить жизнь охране наших рубежей, заглянули в современные учебные аудитории и казармы, попробовали собрать и разобрать оружие, примерили спецэкипировку. При встрече с руководством и курсантами вуза ребят особенно интересовало, какие преимущества при поступлении есть у выпускников военно-патриотических клубов, а также как проходит распределение.

Алина Лукашевич, ученица средней школы № 4 Червеня:

Мне очень нравится разбирать оружие, увлекательно заниматься этим. Я люблю профессию кинолога, так как здесь этим тоже занимаются.

Денис Шоломицкий, ученик гимназии № 31 Минска:

Решил заглянуть сюда, потому что очень сердце к патриотизму лежит. Очень хочется мне защищать Родину. И вообще служить своему народу. Потому что раньше у меня классная была, учитель истории, очень много всего рассказывала, я всем этим очень сильно вдохновлен. И поэтому, когда наш военрук сказал и пригласил сюда, я первым поднял руку.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Сегодня мы рассматриваем вопрос и приглашаем ребят для обучения по четырем специальностям. Четыре специальности, но основные из них – это «Пограничная служба», «Пограничный контроль», «Оперативная деятельность в органах пограничной службы» и «Идеологическая работа в органах пограничной службы». Все специальности востребованы. Как показывает опыт, средний конкурс для поступления в Институт составляет четыре человека на место.