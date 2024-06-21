Лукашенко: мы должны быстрым транспортом связать Минск и города-спутники

После вопросов сельскохозяйственных перешли к социальным. Главу государства ждали в Дзержинске, где прошло открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». В современном ФОКе четыре отделения по разным видам спорта: футболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису. Оборудовано и два бассейна – большой и малый. Шла речь сегодня и в целом о перспективах развития не только Дзержинска, но и других городов-спутников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается самого спутника, я думаю, что в следующей пятилетке мы начнем, а, может, и реализуем нашу давнюю мечту: мы должны быстрым транспортом связать эти города. Допустим, Логойск, Дзержинск, Смолевичи. Должна быть дорога железная, а по ней должна ходить очень быстрая техника. Что-то придумаем, но чтобы за 20 минут человек из Дзержинска мог доехать до Минска. Тогда не будет проблем и с работой. Потому что, как бы нам ни хотелось, население в любом месте стареет, особенно в Минске, а предприятий много. Поэтому человек может жить в Дзержинске, как на курорте вы здесь живете, в любое время вы приедете в Минск, чтобы работать.