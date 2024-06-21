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Европейская «гуманность». СК Беларуси признал потерпевшими более 200 беженцев

21 июня 2024 16:52
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Следственный комитет Беларуси признал потерпевшими от жестокости европейских вооруженных наемников более 200 беженцев, 50 из них погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейская «гуманность». СК Беларуси признал потерпевшими более 200 беженцев-1

В производстве ведомства десятки уголовных дел, которые возбуждены в отношении должностных лиц Польши, Литвы по фактам бесчеловечного обращения. Со следами избиений и пыток белорусские пограничники за последний год нашли не один труп. Такая вот демонстрация «европейской гуманности» от зарубежных силовиков. Следственный комитет по каждому делу проводит тщательную проверку.

Европейская «гуманность». СК Беларуси признал потерпевшими более 200 беженцев-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Уголовные дела по преступлениям против человечества – это уголовные дела по причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, по оставлению в опасности и по другим составам преступлений. По каждому факту издевательства, убийства беженцев возбуждается уголовное дело. Проводится полная тщательная проверка, документируются все обстоятельства.

Европейская «гуманность». СК Беларуси признал потерпевшими более 200 беженцев-7

Ведется усиленная работа и в области кибербезопасности. Есть успехи в этом направлении. Так, за последний год благодаря профилактике и предупреждению в более чем два раза снизилось количество хищений путем модификации компьютерной информации. Для примера, в 2023-м таких преступлений было около 12 тысяч, а в 2020-м – более 25-ти.

# Беженцы # общество # Дмитрий Гора

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