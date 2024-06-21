Европейская «гуманность». СК Беларуси признал потерпевшими более 200 беженцев

Следственный комитет Беларуси признал потерпевшими от жестокости европейских вооруженных наемников более 200 беженцев, 50 из них погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В производстве ведомства десятки уголовных дел, которые возбуждены в отношении должностных лиц Польши, Литвы по фактам бесчеловечного обращения. Со следами избиений и пыток белорусские пограничники за последний год нашли не один труп. Такая вот демонстрация «европейской гуманности» от зарубежных силовиков. Следственный комитет по каждому делу проводит тщательную проверку.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Уголовные дела по преступлениям против человечества – это уголовные дела по причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, по оставлению в опасности и по другим составам преступлений. По каждому факту издевательства, убийства беженцев возбуждается уголовное дело. Проводится полная тщательная проверка, документируются все обстоятельства.