Лечебные, спортивные и косметические – как проходит обучение в школах массажа?

Алина Трус, корреспондент:

Все большую популярность набирают школы массажа. Сотни желающих хотят получит профессиональные навыки, ведь массажная терапия полезна как для хорошего настроения, так и для здоровья. Массажные курсы, как любая дисциплина, подразумевает теоретическую и практическую составляющие. Сначала обучающимся рассказывают об основных понятиях. Чаще всего массажи бывают оздоровительные или классические, лечебные, спортивные и косметические. У каждого вида свои особенности. В первую очередь на занятиях разбирают самые азы, характеристики общеоздоровительной массажной терапии.

Николай Полторжицкий, директор школы массажа:

Все зависит от того, на какие курсы приходят. Самое базовое обучение – это классический массаж. На классическом массаже как раз учат основам, без которых дальнейшее обучение будет сложное. Классический массаж имеет базовые элементы, как поглаживание, выжимание, растирание, разминание, ударные, вибрационные приемы. Соответственно, на этих курсах мы полностью изучаем эти элементы. Потом компонуем, как выполнять массаж спины, руки, ноги. Будущие специалисты подробно изучают анатомию человека, особое внимание уделяют эргономике – умению достигать максимальной эффективности терапии при минимальном напряжении. После получения базовых знаний на курсах рассказывают про более сложные виды массажа. Они сейчас пользуются спросом у клиентов.

Евгений Мезин, специалист школы массажа:

Особенно популярны у людей сейчас корректирующие массажи, то есть моделирующие – это антицеллюлитный массаж или, например, релакс-массажи, которые, в принципе, у нас сейчас делают в СПА. То есть любой – это мешочки и тайские массажи. Кто-то получает знания для себя, кого-то интересуют курсы, чтобы начать профессиональный путь. Обучение длится один месяц, но нет предела совершенству. Некоторые годами ходят на семинары и узнают каждый раз что-то новое.