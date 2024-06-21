В Брест прибыл «Поезд Памяти» – с напутствием к участникам обратилась Наталья Кочанова

«Поезд Памяти» 21 июня торжественно встречали в легендарном Бресте. Совместный проект Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России уже в третий раз объединил школьников из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году международный проект расширил географию участников. Его пассажирами стали школьники из восьми государств содружества. Вместе ребята проведут в пути 18 дней. Для них это будет самый длительный урок истории. С напутствием помнить свое прошлое и не предавать сегодня к участникам «Поезда Памяти» обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы очень надеемся, что в год 80-летия Великой Победы в 2025 году география расширится еще больше. И все 15 стран, бывших стран Советского Союза, станут участниками этого проекта. Потому как это та история, которая объединяет наши народы. Та история, которую нельзя предавать и забывать нельзя. И поэтому символично, что старт этой акции молодежной всегда проходит здесь, в городе Бресте. В том месте, которое стало первым на пути врагу в том далеком 1941 году.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Сегодня прозвучала гарантия от молодых людей в восьми странах Содружества Независимых Государств быть патриотами и помнить о том подвиге, без которого мирная жизнь на территории стран содружества, мирная жизнь, которую принес советский солдат странам Восточной Европы, была бы невозможна. От Брестской крепости до самых отдаленных российских регионов. В маршруте остановки в 12 городах с героической историей. Сохранение памяти о подвиге братских народов в Великой Отечественной войне – главная цель проекта. И особая миссия в этом у юных пассажиров «Поезда Памяти».

Дмитрий Иванов, участник проекта Международного культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти»:

Это очень интересно, потому что мы сможем посетить достаточно много культурных и исторических мест. Кроме того, проект культурно-образовательный, то есть мы еще и будем много нового изучать, будем взрослеть, умнеть и достигать новых вершин. Спасибо большое организаторам.