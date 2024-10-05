Президенту на «Дажынках» передали каравай нового урожая

Главное напутствие Президента – не снижать темпы. Это касается как уборочной, так и посевной, сферы садоводства. Брестская область не только первой завершила уборку, но и сев озимых, доложил губернатор региона Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Брестская область завершает посевную работу урожая 2025 года озимых культур. На финиш вышла прямая по уборке урожая 2024 года. Хочу доложить и сообщить, что общий валовый результат по результатам 2024 года по зерновым, зернобобовым культурам, гречихе, просу, рапсу превысил 2 миллиона тонн. И поставленная задача достигнуть результата в 2,5 миллиона тонн принимается к исполнению. Примите, пожалуйста, каравай урожая 2024 года.