Совместная работа с метеорологами и SMS-оповещение – МЧС заблаговременно готовится к паводкам

МЧС заблаговременно готовится к паводкам. Сейчас подтоплений не зафиксировано, но спасатели остаются начеку и держат руку на пульсе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановка постоянно оценивается в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС. Там есть специальный программный комплекс. Он позволяет в случае ухудшения оперативной обстановки прогнозировать ее развитие в течение трех дней. О возможных опасных явлениях предупредят с помощью SMS-оповещения. В традиционно подтапливаемых районах уже сформированы группы быстрого реагирования. Если какой-либо населенный пункт окажется отрезан от большой земли, специалисты оперативно выстроят понтонный мост и обеспечат логистику для проживающих там людей.