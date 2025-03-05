Прямой эфир

Совместная работа с метеорологами и SMS-оповещение – МЧС заблаговременно готовится к паводкам

05 марта 2025 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

МЧС заблаговременно готовится к паводкам. Сейчас подтоплений не зафиксировано, но спасатели остаются начеку и держат руку на пульсе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместная работа с метеорологами и SMS-оповещение – МЧС заблаговременно готовится к паводкам-2

Обстановка постоянно оценивается в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС. Там есть специальный программный комплекс. Он позволяет в случае ухудшения оперативной обстановки прогнозировать ее развитие в течение трех дней. О возможных опасных явлениях предупредят с помощью SMS-оповещения. В традиционно подтапливаемых районах уже сформированы группы быстрого реагирования. Если какой-либо населенный пункт окажется отрезан от большой земли, специалисты оперативно выстроят понтонный мост и обеспечат логистику для проживающих там людей.

# Паводки в Беларуси # МЧС Республики Беларусь # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Павел Муравейко провёл командно-штабную тренировку на базе Военной академии Беларуси
05 марта 2025 08:15

Павел Муравейко провёл командно-штабную тренировку на базе Военной академии Беларуси

Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!
05 марта 2025 07:33

Лукашенко: разве разгорелся бы конфликт в Украине, если бы США и страны Запада не поставляли оружие?!

Председатель БСЖ встретилась со студентами Академии управления в преддверии 8 Марта
05 марта 2025 07:04

Председатель БСЖ встретилась со студентами Академии управления в преддверии 8 Марта