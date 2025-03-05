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Белоруска вырастила в своём зимнем саду более 5 тыс. тюльпанов

05 марта 2025 08:25
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Бескрайнее море цветов – жительница деревни Тарасово превратила свой дом в оазис красок, вырастив более 5 000 тюльпанов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска вырастила в своём зимнем саду более 5 тыс. тюльпанов-2

В зимнем саду царит разнообразие сортов. От классических красных и желтых до нежно-розовых и лиловых – каждый оттенок несет свое настроение. Идея зародилась случайно, но к хобби садовод подошла основательно. Приобрела датчики влажности, оборудовала вентиляцию, а также установила специальное освещение.

Белоруска вырастила в своём зимнем саду более 5 тыс. тюльпанов-4

Елена Статкевич:
Вот это и есть весна. Она у меня постоянная. Летом в огороде, зимой – вот с этой зеленью. А какая красота, посмотрите. Их же вырастить – это же просто удовольствие. Удовольствие. Я вообще люблю природу, люблю это выращивать и летом, и зимой. Ну вот в этом году тюльпаны решили посадить. Меня поддержали.

Белоруска вырастила в своём зимнем саду более 5 тыс. тюльпанов-6

Яркие букеты из свежих цветов – прекрасная композиция, которая передает бодрое настроение. Тюльпаны – признанный символ весны и красоты.

# Цветы # Растения и цветы

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