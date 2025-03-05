Лукашенко: Украина пошла на эскалацию отношений с Беларусью раньше, чем американцы и весь Запад!

Прямо и откровенно. После полуночи по минскому времени на платформе Х состоялась премьера интервью Александра Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямо и откровенно. После полуночи по минскому времени на платформе Х состоялась премьера интервью Александра Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представитель новых медиа с мировым бэкграундом Марио Науфал беседовал с белорусским лидером полтора часа. Запретных тем не было. Только самые актуальные и острые. Те, что на слуху. О бенефициарах украинского конфликта, о сделке по недрам и потенциальном союзе России и США.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня часто спрашивают, знал ли я о том, что эта война начнется в феврале три года назад. Нет, я не знал. Но если бы знал, я бы Украину тогда не защищал. Потому что в этот момент уже мы находились в стадии войны с Украиной, Беларусь-Украина, экономической войны. Украина раньше, чем американцы и Западная Европа, ввели против нас санкции, закрыли границу. Они арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами, до сих пор не вернули, и около тысячи большегрузных автомобилей. Они арестовали 75 наших граждан, водителей, которые работали на этих автомобилях. И мне пришлось проводить спецоперацию для того, чтобы их оттуда вытащить. Троих они убили и изуродовали тела, чтобы мы не поняли, как это произошло. Так почему я должен был защищать Украину? То есть Украина пошла на эскалацию отношений с Беларусью раньше, чем американцы и весь Запад. Поэтому нас нечего упрекать, но тем не менее мы выступили за то, чтобы не было войны, чтобы был мир. Это была наша позиция.
Марио Науфал – бизнесмен, эксперт в области финансов, крипторынка, искусственного интеллекта. Гостями его шоу, крупнейшего на платформе Х, были не только первые лица государств, но и такие известные личности, как Илон Маск и журналист Такер Карлсон. Интервью с Александром Лукашенко Марио Науфал анонсировал как разговор с «могущественным мировым лидером». Версия на языке оригинала выйдет на YouTube-канале БЕЛТА и в эфире Первого информационного.