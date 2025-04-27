В Иране вспыхнул новый пожар после взрыва в порту на юге страны

Пожар, вспыхнувший вчера после взрыва в порту на юге Ирана, вновь возобновился в восточной части морского терминала. Причиной повторного возгорания стали контейнеры с битумом и химическими веществами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные власти, в результате трагедии погибли уже 28 человек, еще более 1,2 тысячи пострадали. Напомним, мощный взрыв прогремел в субботу днем. Он был такой силы, что ударной волной выбило стекла зданий в радиусе нескольких километров.