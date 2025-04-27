Дипломаты из Китая посетили мемориальный комплекс «Хатынь»

Сохранение исторической правды, память о предках, отдавших жизни за независимость и свободу родной земли, стремление к мирному сосуществованию – фундаментальные ценности, связывающие братские народы Беларуси и Китая. Накануне значимого для нас праздника – 80-летнего юбилея Великой Победы – делегация посольства Китайской Народной Республики посетила мемориальный комплекс «Хатынь», чтобы отдать дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группу дипломатов возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжань Вэньчуань. Для гостей провели подробную экскурсию по комплексу, поведав о том, какая страшная трагедия развернулась в белорусской деревушке 22 марта 1943 года. Подробности зверств нацистов и их пособников шокировали участников делегации. Впрочем, боль от этой незаживающей раны, которую оставила Великая Отечественная в наших сердцах, знакома братскому народу.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая В Беларуси:

Я думаю, что хатынская трагедия, как и Нанкинская резня и бомбардировки порта Чунцина, станут напоминанием о преступлениях нацизма. Они нам напоминают, что историю нельзя забывать, чтобы все человечество помнило цену войны и ценило мир. Мы будем вместе противостоять любым попыткам отрицания, искажения и фальсификации Второй мировой войны, будем вместе противодействовать возрождению неофашизма и вместе строить мирный, стабильный и процветающий мир.