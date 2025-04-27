9 человек погибли в результате наезда внедорожника на толпу в Ванкувере

Число жертв наезда внедорожника на толпу в Ванкувере растет. В списке погибших уже 9 человек, сообщила местная полиция. Ранее правоохранители заявляли о нескольких погибших и пострадавших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль на высокой скорости врезался в толпу во время праздничной процессии в честь филиппинского праздника. В этот момент торжество уже заканчивалось. Выяснилось, что за рулем находился 30-летний местный житель. О его мотивах полиция пока ничего не сообщает. Версию о теракте пока не подтверждают.

Стив Рай, временно исполняющий обязанности начальника полиции Ванкувера (Канада):

Вечером одинокий подозреваемый, мужчина, на своем автомобиле проехал через толпу во время общественного мероприятия, проходившего неподалеку отсюда. Это был филиппинский праздник. Этот мужчина был задержан очевидцами на месте происшествия. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Затем мы задержали его, и сейчас он находится у нас под стражей.

Мэр Ванкувера назвал произошедшее на фестивале ужасающим инцидентом. Не исключено, что нападение могло быть политически мотивированным. За несколько часов до случившегося на улице проводила свое предвыборное мероприятие Новая демократическая партия. Напомним, в Канаде сегодня последний день перед парламентскими выборами.