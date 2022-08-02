250 единиц оборудования для пищеблоков закуплено в школы Минской области

Новости Беларуси. К новому учебному году в школы Минской области закуплено более 250 единиц оборудования для пищеблоков. Это посудомоечные машины, холодильные установки, плиты и печи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Колошонок, шеф-повар смиловичской средней школы № 2: В августе уже идет обработка, заготовка овощей на сезон. Под потребность уже разрабатываем эти нормы. Ну и заготавливаем овощи. Огурцы консервируем, маринуем. Повидло готовим для запеканок, для оладушек, для киселей.

Вячеслав Мартинович, директор смиловичской средней школы № 2:

В этом учебном году мы планируем набрать 450 учащихся. Каждый год у нас идет прирост учащихся в связи с тем, что микрорайон нашей школы молодеет. Если говорить о количестве питающихся, то у нас всегда получается больше 97 %.

В Минской области в 2022 году за парты сядут 165 тысяч учащихся. Почти 19 тысяч из них – первоклассники. Для комфортной перевозки детей закупили более 20 автобусов.