​Президент поздравил коллектив газеты «СБ. Беларусь сегодня» с 95-летием со дня выхода первого номера

Новости Беларуси. Праздник сегодня, 2 августа, у журналистов одной из самых узнаваемых и читаемых изданий. 95-летие со дня выхода в печать первого номера отмечает коллектив редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За многолетнюю историю газета сменила несколько названий, однако не потеряла читателя. На данный момент аудитория одного печатного номера и электронной версии издания насчитывает около миллиона человек. Сегодня, как и в предыдущие годы, журналисты издания на передовой информационного фронта.

Со значимой датой в истории коллектив редакции поздравил Александр Лукашенко, пожелав изданию сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.