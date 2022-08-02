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​Президент поздравил коллектив газеты «СБ. Беларусь сегодня» с 95-летием со дня выхода первого номера

02 августа 2022 07:55
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Новости Беларуси. Праздник сегодня, 2 августа, у журналистов одной из самых узнаваемых и читаемых изданий. 95-летие со дня выхода в печать первого номера отмечает коллектив редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Президент поздравил коллектив газеты «СБ. Беларусь сегодня» с 95-летием со дня выхода первого номера-1

За многолетнюю историю газета сменила несколько названий, однако не потеряла читателя. На данный момент аудитория одного печатного номера и электронной версии издания насчитывает около миллиона человек. Сегодня, как и в предыдущие годы, журналисты издания на передовой информационного фронта.

Со значимой датой в истории коллектив редакции поздравил Александр Лукашенко, пожелав изданию сохранить доверие преданных читателей, еще больше расширить свою аудиторию и открыть новые творческие горизонты.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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