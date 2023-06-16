«Ничто не исчезает бесследно». Где в подземельях Беларуси могут быть зарыты сокровища?

Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».

Верить легенде или нет – личное дело каждого. Даже сам Короткевич писал, что это все «паршивый белорусский романтизм». Может и так, но до чего же красиво! Впрочем, если загадку Ольшанского замка стремятся разгадать немногие, то заполучить сокровища других подземелий не отказался бы, пожалуй, никто. А сокровища есть!

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Вне всякого сомнения эти сокровища есть. Согласно просто законам Вселенной, ничто не исчезает бесследно, поэтому оно может просто перейти в другое состояние или в другие руки. Часть ценностей, и это мы знаем точно, прятали в специально подготовленных подземных тайниках. То есть в случае опасности имелось несколько тайников, заранее приготовленных, оборудованных, куда вывозили ценности, части архива, даже части библиотеки, прятали их и извлекали на свет божий только тогда, когда опасность уходила.

Где обычно прячутся несметные богатства? Вариантов немало – это и пещеры, и курганы, и древние склепы. Но, как гласит молва, наибольшая вероятность отыскать клад в старинных подземельях. Вот только их самих порой приходится искать годами. И находить вопреки всем мнениям.

Тамара Минченко, краевед, экскурсовод:

Они пробуждают всякие фантастические домыслы. Я все допускаю. Помните Генриха Шлимана, как он нашел свою Трою? Его тоже критиковали, но он не упустил свою мечту детства и правильно сделал. Где же находятся таинственные подземные ходы в Беларуси и куда они ведут? Преданий немало. Например, из уст в уста передаются в разных вариациях истории про девочку, которая зашла под землю в Юровичах, а вышла в Киеве. Или про закольцованный подземными ходами – от храма к храму – центр Пинска.

Или периодически всплывающие сведения о подземельях Полоцка, Гомеля, Мстиславля или Бреста. И к каждому такому рассказу непременно прилагается романтическая или, наоборот, жуткая легенда. Историки и краеведы уверены: все это вечный спутник человечества.

Олег Красный, краевед, экскурсовод:

Человеку нравится что-то необычное. Мы же все любим сказки. Почему любим фантастические фильмы, фэнтези и прочее? Потому что это что-то необычное и неизведанное, щекочет нам нервы. С детства в подвал заходишь: ух ты! А вдруг там скрипнуло что-нибудь – и все уже. Я думаю, что все это из детства. Из приключенческих романов. Но откуда же берутся легенды? Не могут же они возникать на пустом месте? Объяснения есть и этому.

Олег Красный:

Как только мы видим где-то укрепление, мы получаем легенды о подземных ходах. Вполне возможно, что в Бобруйской крепости есть какие-то внутрикрепостные переходы между сооружениями. У меня отец командовал одной из частей Бобруйской крепости, я в детстве был в нескольких таких переходах, переоборудованных под овощехранилища. Это не были какие-то длинные подземные ходы. Это были переходы между различными зданиями. Была ли централизованная система? Я думаю, этого никто не знает.

Есть другие легенды в Бобруйске, и связаны они не только с подземными ходами, хотя…. Одна из них гласит, что где-то в подземельях хранится сам крест Евфросинии Полоцкой! Впрочем, краеведы не против. Олег Красный:

Если здесь зарыт крест Евфросинии Полоцкой, то неплохо, поскольку Святая Евфросиния говорила, что пока крест на территории нашей земли, все у нас будет хорошо. Так что пусть будет зарыт. И даже самые скептически настроенные историки не теряют надежду разгадать все запутанные истории подземных ходов и их сокровищ, которые вот уже несколько веков будоражат беспокойные умы.