«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст

Даниил родом из поселка Крутая Балка в ДНР. Мальчик приехал в оздоровительный лагерь «Дубрава» в Беларусь.

– Как тебе вообще здесь?

– Здесь хорошо очень, красиво. Я впервые здесь. Никогда здесь не был. Нравится здесь очень.

Даниил:

Впервые, что все так тихо, радостно, солнечно. Крутая Балка, неподалеку от Ясиноватой. Это небольшой поселок, в котором я родился. У нас был большой дом. Начали стрелять. Помню, играю я – и бомбежки.