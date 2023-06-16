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«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст

16 июня 2023 15:59
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Даниил родом из поселка Крутая Балка в ДНР. Мальчик приехал в оздоровительный лагерь «Дубрава» в Беларусь.

«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст-1

– Как тебе вообще здесь?
– Здесь хорошо очень, красиво. Я впервые здесь. Никогда здесь не был. Нравится здесь очень.

«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст-4

Даниил:
Впервые, что все так тихо, радостно, солнечно.

Крутая Балка, неподалеку от Ясиноватой. Это небольшой поселок, в котором я родился. У нас был большой дом. Начали стрелять. Помню, играю я – и бомбежки.

«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст-7

Начал гореть наш дом прямо ночью. Звонили пожарным, но когда пожарные услышали название «Крутая Балка», сразу отказывались туда ехать, так как это было в эпицентре всех обстрелов.

В конце концов наш дом сгорел.

«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст-10

Людмила Гладкая, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
Крутая Балка. Еще недавно это было наполненное жизнью село. По этим улицам бегали дети. Их родители мечтали, чтобы у них было лучшее будущее. Здесь сидели бабушки. Все было как в обычной мирной жизни. Сейчас от этого поселка осталась лишь точка на карте и несколько мирных жителей, которые не захотели оставлять свои дома.

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# Дети # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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