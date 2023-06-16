«Играю я – и бомбёжки». Ребёнок из Донбасса в одну ночь лишился дома. Узнали историю из первых уст

Даниил родом из поселка Крутая Балка в ДНР. Мальчик приехал в оздоровительный лагерь «Дубрава» в Беларусь.
Даниил родом из поселка Крутая Балка в ДНР. Мальчик приехал в оздоровительный лагерь «Дубрава» в Беларусь.
– Как тебе вообще здесь?
– Здесь хорошо очень, красиво. Я впервые здесь. Никогда здесь не был. Нравится здесь очень.
Даниил:
Впервые, что все так тихо, радостно, солнечно.
Крутая Балка, неподалеку от Ясиноватой. Это небольшой поселок, в котором я родился. У нас был большой дом. Начали стрелять. Помню, играю я – и бомбежки.
Начал гореть наш дом прямо ночью. Звонили пожарным, но когда пожарные услышали название «Крутая Балка», сразу отказывались туда ехать, так как это было в эпицентре всех обстрелов.
В конце концов наш дом сгорел.
Людмила Гладкая, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
Крутая Балка. Еще недавно это было наполненное жизнью село. По этим улицам бегали дети. Их родители мечтали, чтобы у них было лучшее будущее. Здесь сидели бабушки. Все было как в обычной мирной жизни. Сейчас от этого поселка осталась лишь точка на карте и несколько мирных жителей, которые не захотели оставлять свои дома.
Читайте также:
Полгода жили в подвале. Семья из Донбасса рассказала, как за 15 минут их эвакуировали из-под обстрелов
Одной девочке перебило артерию, у другой – сильное ранение в ногу. Рассказываем о трагедии на детской площадке в Горловке
«Мы ужаснулись – это более 7,5 тысячи!» В Горловке посчитали, сколько малышей никогда не видели мира