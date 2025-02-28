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С какими проблемами сталкиваются «неисправимые» оптимисты? Узнали у психолога

28 февраля 2025 16:46
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О том, как оптимизм придает нам сил и позволяет справляться со всякими неурядицами, проблемами и неприятностями поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». 

С какими проблемами сталкиваются «неисправимые» оптимисты? Узнали у психолога-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Юлия, встречались ли в вашей практике такие неисправимые оптимисты, которые вообще ничего плохого в жизни не замечали, но жизнь преподносила им сюрпризы. Стоит ли вообще не обращать внимание на проблемы и идти, улыбаясь, по жизни, что бы ни случилось?

С какими проблемами сталкиваются «неисправимые» оптимисты? Узнали у психолога-4

Юлия Конончук, коуч-психолог:
В моей практике были люди, которые убегали от всех проблем, которые у них есть, за маской оптимизма. На самом деле здесь две крайности: первая крайность – когда мы переоцениваем свои силы и отрываемся от реальности, а вторая – мы не учитываем риски.

Условно говоря, человек хочет новую машину, приходит в банк, берет кредит, а потом не может его выплатить, потому что он переоценил свою платежеспособность. Или открывает свой бизнес, а потом оказывается, что он не просчитал все риски, не просчитал все затраты и через год бизнес закрывается и, конечно, это наносит вред его самоценности, потому что такие сложные события. И он немножечко уже не так оптимистично смотрит в будущее.

Подробности смотрите в видео.

# Настроение # Юлия Конончук # Ольга Бурлакова

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