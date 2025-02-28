«Смехойога» – золотой ключик к оптимизму? Делимся упражнением!
О том, как оптимизм придает нам сил и позволяет справляться со всякими неурядицами, проблемами и неприятностями поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
Алеся, а как вы находите выход из сложных жизненных ситуаций?
Алеся Старовойтова, практикует «смехойогу»:
Я, наверное, нашла для себя ту самую золотую середину. Я открыла для себя некоторое время назад такое направление, как «смехойога» – это определенное дыхание и смех. Когда мы совмещаем смех и правильное дыхание, то как раз и находится та самая золотая серединка, где человек дышит, при этом правильно дышит, то есть задействует все мышцы живота, мышцы лица в работе, при этом мы, конечно же, смеемся. Это для меня то, что дает возможность справиться и находиться в то же время в реальности, не улетать, и позитивно на это смотреть. «Смехойога» стала для меня ключиком золотым. Первое правило «смехойоги» – улыбка, и я считаю, что улыбка идет абсолютно всем людям.
Алеся Старовойтова:
Очень люблю это упражнение, делаю его каждый день. Нужно представить, что у нас в пальчиках замочек, которым мы кошелек в сумочке застегиваем. Застегивать и расстегивать мы будем наши губки. Нужно сделать улыбку максимально возможную, чтобы всем показать, какие у нас прекрасные губки и чтобы напряжение почувствовать в наших щечках. Мы берем замочек и расстегиваем-застегиваем. В это время мы еще должны втянуть животик и дышать носиком. И теперь, самое важное: когда ты расстегиваем наш замочек, мы должны говорить: «ха-ха-ха-ха».
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