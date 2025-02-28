«Смехойога» – золотой ключик к оптимизму? Делимся упражнением!

О том, как оптимизм придает нам сил и позволяет справляться со всякими неурядицами, проблемами и неприятностями поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Михаил Свито, ведущий:

Алеся, а как вы находите выход из сложных жизненных ситуаций?

Алеся Старовойтова, практикует «смехойогу»:

Я, наверное, нашла для себя ту самую золотую середину. Я открыла для себя некоторое время назад такое направление, как «смехойога» – это определенное дыхание и смех. Когда мы совмещаем смех и правильное дыхание, то как раз и находится та самая золотая серединка, где человек дышит, при этом правильно дышит, то есть задействует все мышцы живота, мышцы лица в работе, при этом мы, конечно же, смеемся. Это для меня то, что дает возможность справиться и находиться в то же время в реальности, не улетать, и позитивно на это смотреть. «Смехойога» стала для меня ключиком золотым. Первое правило «смехойоги» – улыбка, и я считаю, что улыбка идет абсолютно всем людям.