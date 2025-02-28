Лукашенко: мы жёстко контролируем, и без разрешения властей цены не растут

Справедливая система ценообразования должна соблюдать баланс всех интересов. Об этом заявил глава государства в ходе совещания 28 февраля во Дворце Независимости. На повестке важнейшая и вместе с тем острая тема, как подчеркнул Александр Лукашенко. Речь о новой системе регулирования цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно данным статистики, в 2024 году инфляция в стране составила 5,2 % при плане в 6 %. Нынешний год начали так же спокойно, отметил глава государства, но есть нюансы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При этом надо учесть, что мы директивно поднимаем некоторые цены. Возьмите ЖКХ, другие направления, топливо. Мы жестко контролируем, и без разрешения властей цены не растут. К слову, у нас один из самых низких показателей среди стран – участниц Содружества. Но надо понимать, что мы по цепочке от сырья до товара не все имеем в стране. Мы по импорту больше половины завозим для того, чтобы производить в нашей экономике товары и продавать. Это большая зависимость. Мы там инфляцию не регулируем. И если нам дешевле не могут продать, а продают дороже из-за границы, мы покупаем по столько, по сколько нам предложат.
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