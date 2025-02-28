Лукашенко: мы жёстко контролируем, и без разрешения властей цены не растут

Справедливая система ценообразования должна соблюдать баланс всех интересов. Об этом заявил глава государства в ходе совещания 28 февраля во Дворце Независимости. На повестке важнейшая и вместе с тем острая тема, как подчеркнул Александр Лукашенко. Речь о новой системе регулирования цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным статистики, в 2024 году инфляция в стране составила 5,2 % при плане в 6 %. Нынешний год начали так же спокойно, отметил глава государства, но есть нюансы.