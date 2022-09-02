Лукашенко: «У нас полный бардак и разболтанность в кадрах»

Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании и посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.

Дано: половина сельхозпредприятий страны, которые показывают удовлетворительный результат, четверть держится на плаву, а еще 25 % нуждаются в спасении. Задача – найти способ помочь последним. На практике выкристаллизовались три варианта: первый мы видели в Мядельском районе, когда земли и предприятия объединяют практически с нуля, второй (от него не планируют отказываться) – присоединять к успешным промышленным площадкам отстающих, третий, почти идеальный, зарекомендовал себя здесь, в Крупском районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В чем его ценность? Они начали эти убитые хозяйства, землю отдавать ему. Бери землю, распахивай, приводи в порядок, получай зерно на этой земле колосовых, кукурузы или рапса. И корми кур. Я подвел к чему? Никакого зерна со стороны мы закупать не должны. У нас хватает земли, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу. Перерабатывать это зерно в хорошие комбикорма и кормить скотину. Получать мясо, молоко. Вот простая арифметика. Ну и по кадрам: у нас полный бардак и разболтанность в кадрах. Надо сделать так, чтобы кадры, их движение были под контролем. Это не крепостное право, но если мы хотим сохранить себя, спасти себя – это вопрос безопасности, национальных интересов, независимости. Кадры решают все.

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