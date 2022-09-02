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Прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси показывают небывалый рост

02 сентября 2022 16:22
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Новости Беларуси. Прямые иностранные инвестиции в белорусскую экономику в 2022 году демонстрируют небывалый рост – 1,718 миллиарда долларов за полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таких объемов аналитики не припомнят с 2014-го.

Прямые иностранные инвестиции в экономику Беларуси показывают небывалый рост-1

Страны, как правило, борются за привлечение иностранных инвестиций, так как их приток приводит к росту ВВП, расширению производства, обновлению устаревших основных фондов и доступу к передовым зарубежным технологиям. Больше инвестиций – выше уровень развития регионов, а также привлекательность страны для ведения бизнеса. Крупные транснациональные компании вкладываются в производство, строительство новых заводов, а также в приобретение уже действующих предприятий через покупку пакетов акций. В тройке лидеров стран, которые увеличивают инвестиции в белорусскую экономику, – Россия, Нидерланды и ОАЭ.

О других новостях экономики за 2 сентября читайте здесь.

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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