Давайте говорить откровенно, радости немного – Лукашенко лично проверил боеготовность Вооружённых Сил

Главная цель – проверить, как весь механизм, отвечающий за безопасность страны, действует в условиях внезапности. Президент оценил ситуацию не только по докладам ответственных лиц, но убедился лично. Военнослужащие продемонстрировали элементы огневой подготовки – стрельбу из автоматов и гранатометов. По итогам инспекции Александр Лукашенко дал промежуточную оценку уровню подготовки личного состава Вооруженных Сил и поставил ряд задач по дальнейшему повышению боевой готовности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто хотел увидеть воочию, готовы вы воевать или нет. Радости немного, давай так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Дай бог, чтобы гранатометчики по гусеницам попали. А автоматчики, ну, вы зря настилы эти положили. Он же с бронежилетом, ему неудобно стрелять. И на поле боя кто ему будет настилы эти класть? Ему легче было бы со снега стрелять. Он лег, бронежилет этот провалился в снег, ему удобно. А так он бедный мечется на этом настиле. Ну, будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, – Президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так – где-то попали, где-то промахнулись. Так что пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся.

Масштабная проверка армии продолжается уже около месяца. Президент анонсировал, что ее итоги подведет лично и сделает это публично.