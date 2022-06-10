Прямой эфир

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске

10 июня 2022 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий трудовой семестр для студотрядовцев. Торжественная церемония открытия прошла в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь собрались более 2 000 студентов, ректорат, представители молодежных организаций и местной власти.  

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске-1

После традиционного пуска «кнопки» торжественного открытия студентам вручили трудовые путевки.  

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске-4

Прозвучали и слова напутствия. В завершение праздника на сцене выступили популярные белорусские исполнители.  

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске-7

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске-9

Дарья Карась, студентка БГТУ:  
Буду работать на «Белпочте». Я считаю, что это отличная возможность для каждого студента приобрести опыт и получить важные навыки для будущей нашей профессии.  

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске-12

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:  
Это торжественное мероприятие, так как им вручают путевки, и в дальнейшем они идут трудиться на наши объекты. Самое главное для ребят – это, конечно же, проведение больше таких культурно-массовых мероприятий, где они между собой знакомятся. Стараются идти на те предприятия, которые им понравятся.  

«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске-15

В 2021 году от Минской городской организации БРСМ в рамках студенческих отрядов было трудоустроено около 10 тысяч человек по всей Беларуси.  

# Студенты # общество # Дарья Карась # Роман Бондарук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?
10 июня 2022 15:30

Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?

Спросили в Минском домостроительном комбинате, почему не достроен дом на Серова. Вот что там ответили
10 июня 2022 15:28

Спросили в Минском домостроительном комбинате, почему не достроен дом на Серова. Вот что там ответили

Минские байкеры собираются проехать больше 5000 километров с иконой Божией Матери и снять два фильма об этом
10 июня 2022 15:27

Минские байкеры собираются проехать больше 5000 километров с иконой Божией Матери и снять два фильма об этом