«Получить важные навыки для будущей профессии». Третий трудовой семестр для студотрядовцев открыли в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий трудовой семестр для студотрядовцев. Торжественная церемония открытия прошла в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь собрались более 2 000 студентов, ректорат, представители молодежных организаций и местной власти.

После традиционного пуска «кнопки» торжественного открытия студентам вручили трудовые путевки.

Прозвучали и слова напутствия. В завершение праздника на сцене выступили популярные белорусские исполнители.

Дарья Карась, студентка БГТУ:

Буду работать на «Белпочте». Я считаю, что это отличная возможность для каждого студента приобрести опыт и получить важные навыки для будущей нашей профессии.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Это торжественное мероприятие, так как им вручают путевки, и в дальнейшем они идут трудиться на наши объекты. Самое главное для ребят – это, конечно же, проведение больше таких культурно-массовых мероприятий, где они между собой знакомятся. Стараются идти на те предприятия, которые им понравятся.