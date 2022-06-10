Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?

Новости Беларуси. В каждом районе Минской области 10 июня проходят праздничные выпускные вечера. В 2022 году более 23 тысяч школьников центрального региона оканчивают средние учреждения образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе свыше 7 000 11-классников. В этот вечер выпускники навсегда попрощаются со школой. И получат свои аттестаты. Есть и медалисты. Это свыше 600 учащихся из Молодечненского, Борисовского и Солигорского районов. Сценарии торжественных церемоний уже готовы. В программе балы, шествие выпускников, возложение цветов. Принимать участие в выпускных вечерах будут и родители. В целях безопасности будут дежурить сотрудники милиции. Также усилят пропускной режим.

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

Каждое учреждение образования с учетом пожелания учащихся, с учетом мнения родительской общественности определяет формат проведения. Уже стала традиционной посадка аллей выпускников. Учреждение образования, определяя формат проведения, всегда обращает особое внимание на государственную символику, на проведение торжественных мероприятий в рамках тематики года. Год исторической памяти также нашел отражение в сценариях проведения мероприятий. Традиционно возлагаются цветы лучшими выпускниками.