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Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?

10 июня 2022 15:30
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Новости Беларуси. В каждом районе Минской области 10 июня проходят праздничные выпускные вечера. В 2022 году более 23 тысяч школьников центрального региона оканчивают средние учреждения образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?-1

В том числе свыше 7 000 11-классников. В этот вечер выпускники навсегда попрощаются со школой. И получат свои аттестаты. Есть и медалисты. Это свыше 600 учащихся из Молодечненского, Борисовского и Солигорского районов. Сценарии торжественных церемоний уже готовы. В программе балы, шествие выпускников, возложение цветов. Принимать участие в выпускных вечерах будут и родители. В целях безопасности будут дежурить сотрудники милиции. Также усилят пропускной режим.  

Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?-4

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:  
Каждое учреждение образования с учетом пожелания учащихся, с учетом мнения родительской общественности определяет формат проведения. Уже стала традиционной посадка аллей выпускников. Учреждение образования, определяя формат проведения, всегда обращает особое внимание на государственную символику, на проведение торжественных мероприятий в рамках тематики года. Год исторической памяти также нашел отражение в сценариях проведения мероприятий. Традиционно возлагаются цветы лучшими выпускниками.  

Аттестаты получат более 23 тысяч школьников. Как пройдут выпускные вечера в Минской области?-7

Всего праздничные мероприятия, приуроченные к окончанию учебного года, пройдут более чем в 470 учреждениях образования.  

# Выпускной # общество # Софья Филистович # Фотофакт

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