Лукашенко: у Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений

Промышленный комплекс страны – как фундамент ее экономического суверенитета. И кадры, которые, как известно, решают все. Президент Беларуси 4 ноября согласовал ряд важных назначений в промышленной отрасли. Новые руководители в концерне «Белнефтехим» и ‎на предприятии «Беларуськалий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Должность главы «Белнефтехима» занял Илья Икан, прежде руководивший «Полоцк-Стекловолокном». А возглавлять калийный гигант отныне будет Андрей Рыбаков. Шесть лет он руководил «Белнефтехимом», а последние два года – по поручению главы государства – еще и курировал «Беларуськалий». Поэтому направление это ему хорошо знакомо. «Беларуськалий» – сегодня один из ключевых ресурсов страны. За последние несколько лет многое сделано для стабильной работы этого градообразующего предприятия. Но, по словам Президента, проблем там тоже накопилось немало. Например, неадекватно низкая стоимость калийных удобрений. И это несмотря на тяжелый труд шахтеров. Потому одно из первых поручений новому руководителю – проработать вопрос снижения добычи. Это должно подстегнуть спрос на рынке и выйти на справедливую цену. При этом интересы работников не должны пострадать. Речь о зарплате и других социальных гарантиях.

О торгово-экономическом сотрудничестве и в целом о внешней политике Беларуси предметно говорили уже на другой встрече. Президент заслушал доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел. Во Дворец Независимости были приглашены премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Максим Рыженков. Как отметил глава государства, в МИД, как в никаком другом ведомстве, должно быть бережное отношение к кадрам. А при назначении людей поручил прежде всего исходить из критериев профессионализма и надежности. Во время разговора Александр Лукашенко также подчеркнул, что главное в МИД – это торгово-экономические отношения, а уже после политика и дипломатия. Подробности кадрового понедельника Президента – в материале Алены Сыровой. Кадровый день во Дворце Независимости. Два мероприятия, и оба о тех, кто решает «все». Первые – в промышленности – калийной добыче и нефтепереработке, вторые по линии представления интересов Беларуси за рубежом. Главе государства предложили сделать рокировку и руководителя концерта «Белнефтехим» поставить у руля «Беларуськалия», а на его место «Полоцк-Стекловолокно». Главный вопрос… Обдуманно ли?

– Фактически концерн «Белнефтехим» – самое санкционное министерство в нашей стране. Десятки предприятий концерна находятся под санкциями, у него есть опыт.

– Он сам туда согласился или вы настоятельно с премьер-министром его заталкиваете туда?

– Он сам туда согласился идти руководителем. Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим». Подробности.

А теперь к деталям. «Белнефтехиму» больше других досталось от санкций, о которых глава государства поручил забыть и вместо причитаний о сложностях искать новые точки роста, развивать смежные направления. Тезис был актуальным для предыдущего руководителя – таким же останется для нового – сохраняя преемственность. Подробности читайте здесь. «Беларуськалий» же – предприятие не то что важнейшее – государствообразующее. Наша страна третья в мире по залежам калийных солей, и этим богатством важно правильно распоряжаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И ты вот с таким спокойным характером, хоть и с должности министра, туда попадешь. Где надо и жесткие принимать решения. Андрей Рыбаков, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Не всегда у меня спокойный характер. Бывало разное за эти годы. Калийная соль – это удобрения, а значит, АПК, продукты и прочее, спрос на который растет. Добывают ее тяжелым физическим трудом и финансовыми издержками. Потому сам собою возникает вопрос: справедлива ли цена на калийные удобрения сегодня на мировом рынке? Она небывало низкая. Для сравнения. До 2022-го речь шла о тысяче долларов за тонну, сейчас ниже трех сотен. Возможно, дело в перенасыщении рынка? И коль топ-3 по уровню добычи выглядит так: Канада, Россия, Беларусь – то глава государства поручил проработать с нашим ближайшим союзником вопрос прихода к устраивающим нас ценам на мировом рынке. Лукашенко поручил проработать вопрос по уменьшению объёмов добычи калийных удобрений в Беларуси. Читайте здесь.

К слову, Президент в первые годы своей работы уделял особое внимание предприятию, и сейчас не выпускает его из виду, он лично спускался в шахты, общался с теми, кто там работает, и принимал жизненно важные для компании решения, например, об образовании Белорусской калийной компании и о том, чтобы сохранить это предприятие государственным, несмотря на все издержки и тяготы. «Выжили, не закрыли рудоуправление». Как спасли «Беларуськалий» после развала СССР благодаря Лукашенко. Читайте здесь. Так что проработка урегулирования цен может быть прорывным решением для всей мировой калийной общественности. Перспективой же для самого «Беларуськалия» может стать и создание совместных производств удобрений на территории близких нам по духу стран, с последующим выходом на рынки третьих. Мы в этом заинтересованы, да и предложения есть. Александр Лукашенко настаивает – нужно быть расторопнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня море запросов. Не буду называть эти государства, которые говорят: «Давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные, смешанные удобрения». Надо на это идти: мы куда-то поставим калий, стоит там завод на границе где-то – смешиваем удобрения и сразу за границу продаем вместе. Спрос огромнейший: на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие? Поэтому надо выходить на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения. «Беларуськалий» – принципиальное производство, непростой характер работы сказывается на характере коллектива, у руля которого предстоит стать впервые за очень долгое время человеку не своему… Но это только на первый взгляд.