Помощник депутата рассказала, какое новшество в ЖКХ вызывает наибольший интерес у граждан
Осень – время городских преображений. В Минске прошел традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Сегодня подведем итоги этой масштабной работы, в которой приняли участие как сотрудники ЖКХ, так и сами минчане, в том числе коллегиальные органы территориального самоуправления и яркие представители гражданских инициатив – ТОСы. Как совместными усилиями сделать город чище и зеленее, обсудим с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Такая серьезная поддержка появилась у КОТОСов в виде ТОСов. Что даст и вообще какие перспективы у перезагрузки этой организации?
Марта Грузд, помощник депутата Мингорсовета:
Мы работаем ради одной цели – это улучшить качество жизни граждан, чтобы им было уютно во дворе, комфортно, организовать их пространство. И председатели КОТОСов входят в состав наших Советов. Поэтому мы в одной связке.
Екатерина Забенько:
Ну что, жители дворов уже нашли дорогу к ТОСам? Как там принимают депутаты, есть какое-то время специально отведенное, насколько уже налажено взаимодействие, с какими вопросами обращаются?
Марта Грузд:
Депутаты Минского городского Совета депутатов принимают несколько раз в месяц, в том числе и в наших рабочих помещениях ТОСов. И также специалисты, которые являются помощниками депутатов, они также два раза в месяц проводят приемы граждан. Нашли ли к нам все дорогу? Я думаю, что о нас пока только узнают, потому что это новшество для Минска. Но в любом случае, самое главное, что мы выходим к людям. Наши специалисты, которые курируют деятельность ТОСов, выходят и общаются во дворах с жителями, мы ищем тех неравнодушных граждан, которые заинтересованы в благоустройстве своих территорий, своего пространства. И вопросов к нам поступает достаточно много, хоть мы работаем недавно. Вопросы очень разные, но, наверное, в топе санитария – уборка подъездов, уборка территории, обрезка кустарников и деревьев, особенно после случаев непогоды в летний период: жители стали волноваться, что какое-то дерево может упасть во дворе в случае еще одного урагана или сильного ветра. И также жители просят установить различные малые архитектурные формы, например, новую песочницу во дворе.
Подробности в видео.