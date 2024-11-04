Помощник депутата рассказала, какое новшество в ЖКХ вызывает наибольший интерес у граждан

Осень – время городских преображений. В Минске прошел традиционный месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. Сегодня подведем итоги этой масштабной работы, в которой приняли участие как сотрудники ЖКХ, так и сами минчане, в том числе коллегиальные органы территориального самоуправления и яркие представители гражданских инициатив – ТОСы. Как совместными усилиями сделать город чище и зеленее, обсудим с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Такая серьезная поддержка появилась у КОТОСов в виде ТОСов. Что даст и вообще какие перспективы у перезагрузки этой организации? Марта Грузд, помощник депутата Мингорсовета:

Мы работаем ради одной цели – это улучшить качество жизни граждан, чтобы им было уютно во дворе, комфортно, организовать их пространство. И председатели КОТОСов входят в состав наших Советов. Поэтому мы в одной связке.

Екатерина Забенько:

Ну что, жители дворов уже нашли дорогу к ТОСам? Как там принимают депутаты, есть какое-то время специально отведенное, насколько уже налажено взаимодействие, с какими вопросами обращаются?