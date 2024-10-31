«Выжили, не закрыли рудоуправление». Как спасли «Беларуськалий» после развала СССР благодаря Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Валерий Кириенко, генеральный директор РУП «ПО «Беларуськалий» (2009-2014):

Развал Советского Союза. Я далеко не буду ходить. 80 % с лишним – мы поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Только 18-20 % на экспорт, и то он состоял в странах СССР и что-то в Китае. Развалился Союз – 80 % рынка нет. Стоял вопрос вообще о закрытии одного из управления и людей на улицу перевезти. Некуда было сбывать. А ведь нашими удобрениями могли торговать все кому не лень. Та же Барановичская железная дорога спрашивает: можно ли у вас купить удобрения? Я задаю вопрос встречный: а зачем железной дороге? У вас что, подсобное хозяйство большое? Да нет, они прямо отвечают: мы продадим в Польше. И продавали по демпинговым ценам. Поэтому хороший демпинг получили, длительный период времени не могли в Европу нормально поставлять удобрения. И вот тогда Калугин пробрался. Где-то было мероприятие, куда приезжал Президент. Его, правда, остановила охрана, но Президент увидел и подозвал его. И он рассказал всю эту ситуацию, что нужно отдавать продажу в одни руки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый имел долю здесь и торговал на международных рынках. Что получалось? Сто человек получают квоту, торгуя на международных рынках, конкурировали друг с другом и сбивали цену. Поэтому вроде и продавали калийную соль, а денег не было. И вот первое, что тогда я принял решение, – железобетонно настоял на том, чтобы ваше предприятие все, что добывает, и вы продавали по одному каналу.

Валерий Кириенко:

Три предприятия начали торговать вместе. И когда начали торговать вместе, и цена пошла, и объемы пошли, и все. Выжили, не закрыли рудоуправление. Забастовка была длительный период, три месяца ничего не работало. Рудная база заканчивалась, нужно было строить рудники, а денег не было в том количестве, которое нужно. Построили, выжили. Санкции, порт, который самый экономичный, закрылся для нас и так далее. Я сейчас как посмотрю на железнодорожный мост, я там часто рыбу ловлю, – вместо вертушек пошли контейнеры. А ведь это какой серьезный труд нужен? Что такое загрузить минераловоз чулком прямо в вагон? И что такое загрузить контейнер? Вышли из положения.