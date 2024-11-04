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Лукашенко поручил проработать вопрос по уменьшению объёмов добычи калийных удобрений в Беларуси

04 ноября 2024 12:02
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Ряд важных кадровых решений принял сегодня глава государства. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей ‎в концерн «Белнефтехим» и ‎на предприятие «Беларуськалий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поручил проработать вопрос по уменьшению объёмов добычи калийных удобрений в Беларуси-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо в подведомственных организациях наводить порядок так, чтобы они работали, а не бегали за руководителем «Беларуськалия» и просили денег. Особенно в аграрной сфере. Все-таки мы прилично нагрузили «Беларуськалий» этими предприятиями. Я просил бы тебя проработать. Я не ставил эту задачу раньше – проработать вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами, по добыче. Цены, таких цен вообще я не помню в истории, очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Снизив добычу, не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства. 

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим». Подробности.

# Беларуськалий # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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