Лукашенко поручил проработать вопрос по уменьшению объёмов добычи калийных удобрений в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо в подведомственных организациях наводить порядок так, чтобы они работали, а не бегали за руководителем «Беларуськалия» и просили денег. Особенно в аграрной сфере. Все-таки мы прилично нагрузили «Беларуськалий» этими предприятиями. Я просил бы тебя проработать. Я не ставил эту задачу раньше – проработать вопрос, с кем это нужно, особенно с россиянами, по добыче. Цены, таких цен вообще я не помню в истории, очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Снизив добычу, не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства.

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим». Подробности.