Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим»

Ряд важных кадровых решений принял 4 ноября глава государства. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в концерн «Белнефтехим» и на предприятие «Беларуськалий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне руководить калийным гигантом будет Андрей Рыбаков, который шесть лет возглавлял «Белнефтехим» (эта должность приравнивается к министерской), а последние два года еще и курировал (по поручению главы государства) «Беларуськалий». Потому работа ему хорошо известна. Однако прежде, чем принять кадровые решения, Александр Лукашенко поинтересовался у главы Администрации Президента, в чем причина такой ротации. Дмитрий Крутой пояснил, что «Беларуськалий» – наше важнейшее предприятие, и нужен человек с определенным опытом. Но Президент спросил у Андрея Рыбакова напрямую.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Андрей, в чем дело?

– Товарищ Президент, два года я уже курирую «Беларуськалий» по вашему поручению.

– Да, я это знаю.

– Действительно понимаю, что это сегодня один из сложнейших ресурсов нашей страны. Действительно попали под санкции. За два года многое сделано, но еще предстоит многое сделать. Поэтому иду с пониманием того, что мой опыт, который я приобрел уже…

– Ты понимаешь, что нелегко там будет?

– Я до конца не представляю, но очень много понимаю (подробности). Не хотелось бы, чтобы ты представлял, что это нелегко. Я не стану тебе какие-то задачи ставить, но знаю, что ты вдумчивый человек и вникаешь серьезно в проблему, если она существует. Поэтому не ставлю задачи, знаю, что и затраты там, вот мне целую справку основную написали. Приличные, надо их снижать, затраты. Уверен, что ты знаешь, как снизить. И добавленную стоимость, в том числе на одного работника, надо поднимать до уровня мировых.