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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим»

04 ноября 2024 10:55
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Ряд важных кадровых решений принял 4 ноября глава государства. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в концерн «Белнефтехим» и на предприятие «Беларуськалий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим»-2

Отныне руководить калийным гигантом будет Андрей Рыбаков, который шесть лет возглавлял «Белнефтехим» (эта должность приравнивается к министерской), а последние два года еще и курировал (по поручению главы государства) «Беларуськалий». Потому работа ему хорошо известна. Однако прежде, чем принять кадровые решения, Александр Лукашенко поинтересовался у главы Администрации Президента, в чем причина такой ротации. Дмитрий Крутой пояснил, что «Беларуськалий» – наше важнейшее предприятие, и нужен человек с определенным опытом.

Но Президент спросил у Андрея Рыбакова напрямую.

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Андрей, в чем дело?
– Товарищ Президент, два года я уже курирую «Беларуськалий» по вашему поручению.
– Да, я это знаю.
– Действительно понимаю, что это сегодня один из сложнейших ресурсов нашей страны. Действительно попали под санкции. За два года многое сделано, но еще предстоит многое сделать. Поэтому иду с пониманием того, что мой опыт, который я приобрел уже…
– Ты понимаешь, что нелегко там будет?
– Я до конца не представляю, но очень много понимаю (подробности). Не хотелось бы, чтобы ты представлял, что это нелегко. Я не стану тебе какие-то задачи ставить, но знаю, что ты вдумчивый человек и вникаешь серьезно в проблему, если она существует. Поэтому не ставлю задачи, знаю, что и затраты там, вот мне целую справку основную написали. Приличные, надо их снижать, затраты. Уверен, что ты знаешь, как снизить. И добавленную стоимость, в том числе на одного работника, надо поднимать до уровня мировых. 

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим»-6

Что касается «Белнефтехима», то на должность его руководителя согласован Илья Икан, руководивший прежде «Полоцкстекловолокном». Александр Лукашенко рассчитывает, что прежний председатель концерна Андрей Рыбаков поможет, что называется, войти в курс дела.

Александр Лукашенко:
Хотелось бы, чтобы у вас сохранились такие деловые, человеческие отношения во имя государства. И у нас «Белнефтехим» не провалился. Надо сказать, что правильно здесь Дмитрий Николаевич сказал, что под санкциями «Белнефтехим» в связи с тем, что качественно работал и конкурент приличный на мировых рынках, они пытались, западники, задушить «Белнефтехим». Но благодаря ему и коллективу, который есть в «Белнефтехиме», удалось сократить и сохранить работу на должном уровне в нашей нефтехимической отрасли. Но рентабельность невысокая. На рентабельность надо выходить за счет экспорта прежде всего. Ну, и закончить инвестиционные проекты. Там небольшая работа осталась по отдельным направлениям, но надо их закончить.

# Предприятия Беларуси # Отставки и назначения в Беларуси # Андрей Рыбаков

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