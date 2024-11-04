Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Беларуськалий» и «Белнефтехим»

Ряд важных кадровых решений принял 4 ноября глава государства. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в концерн «Белнефтехим» и на предприятие «Беларуськалий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ряд важных кадровых решений принял 4 ноября глава государства. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в концерн «Белнефтехим» и на предприятие «Беларуськалий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отныне руководить калийным гигантом будет Андрей Рыбаков, который шесть лет возглавлял «Белнефтехим» (эта должность приравнивается к министерской), а последние два года еще и курировал (по поручению главы государства) «Беларуськалий». Потому работа ему хорошо известна. Однако прежде, чем принять кадровые решения, Александр Лукашенко поинтересовался у главы Администрации Президента, в чем причина такой ротации. Дмитрий Крутой пояснил, что «Беларуськалий» – наше важнейшее предприятие, и нужен человек с определенным опытом.
Но Президент спросил у Андрея Рыбакова напрямую.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Андрей, в чем дело?
– Товарищ Президент, два года я уже курирую «Беларуськалий» по вашему поручению.
– Да, я это знаю.
– Действительно понимаю, что это сегодня один из сложнейших ресурсов нашей страны. Действительно попали под санкции. За два года многое сделано, но еще предстоит многое сделать. Поэтому иду с пониманием того, что мой опыт, который я приобрел уже…
– Ты понимаешь, что нелегко там будет?
– Я до конца не представляю, но очень много понимаю (подробности). Не хотелось бы, чтобы ты представлял, что это нелегко. Я не стану тебе какие-то задачи ставить, но знаю, что ты вдумчивый человек и вникаешь серьезно в проблему, если она существует. Поэтому не ставлю задачи, знаю, что и затраты там, вот мне целую справку основную написали. Приличные, надо их снижать, затраты. Уверен, что ты знаешь, как снизить. И добавленную стоимость, в том числе на одного работника, надо поднимать до уровня мировых.
Что касается «Белнефтехима», то на должность его руководителя согласован Илья Икан, руководивший прежде «Полоцкстекловолокном». Александр Лукашенко рассчитывает, что прежний председатель концерна Андрей Рыбаков поможет, что называется, войти в курс дела.
Александр Лукашенко:
Хотелось бы, чтобы у вас сохранились такие деловые, человеческие отношения во имя государства. И у нас «Белнефтехим» не провалился. Надо сказать, что правильно здесь Дмитрий Николаевич сказал, что под санкциями «Белнефтехим» в связи с тем, что качественно работал и конкурент приличный на мировых рынках, они пытались, западники, задушить «Белнефтехим». Но благодаря ему и коллективу, который есть в «Белнефтехиме», удалось сократить и сохранить работу на должном уровне в нашей нефтехимической отрасли. Но рентабельность невысокая. На рентабельность надо выходить за счет экспорта прежде всего. Ну, и закончить инвестиционные проекты. Там небольшая работа осталась по отдельным направлениям, но надо их закончить.