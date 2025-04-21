244 минские семьи использовали семейный капитал для решения вопросов с жильём в 2025 году

Приоритет государственной политики – комфортное и доступное жилье для нуждающихся. Главная задача – обеспечить квадратными метрами многодетных. Им оказывается всесторонняя помощь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из мер поддержки – семейный капитал. В этом году более 240 семей использовали средства программы для решения жилищного вопроса.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Семейный капитал – это не просто финансовая помощь, это возможность создать комфортные условия для воспитания детей. Еще год назад семья Трубчик проживала в однокомнатной квартире. Теперь благодаря государственной программе семейного капитала они обладатели собственного 3-комнатного жилья.

Большая гостиная, отдельные комнаты для детей и, наконец, просторная кухня, чтобы собираться всем вместе – еще недавно это было мечтой для семьи Трубчик. Места в однокомнатной квартире для пятерых уже не хватало. Теперь они смогли решить квартирный вопрос.