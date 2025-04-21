В Копыси мы это сделали – Лукашенко рассказал, каким видит райцентр будущего

21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сегодня озвучил даже не поручение, сразу концепции. Первое – развитие регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты сам мечтаешь жить где-то в Горках. Это то же самое, что здесь, как и я. Зачем? Ну в Горках, конечно, тебе лучше. А мне кажется, здесь вообще отлично. Мы должны перспективу показать, как поселок городского типа будет развиваться. Теперь уже и ты заболел этой проблемой. Каким я хочу видеть районный центр? Сельхозтехника, ПМК, бывшая льносемстанция, комбикормовый завод, молокоперерабатывающий завод.

Вот мы завтра посмотрим на перспективу Шкловского района. Почему Шклов? Не потому, что я там какое-то время работал или родился здесь. Нет. А потому, что я тут знаю каждый клочок земли. Каждый квадратный метр. Тут мне лапшу на уши не повесить. Я здесь знаю все. Мы создадим маяк, образец. Идите, повторяйте. В Копыси много лет назад мы это сделали. Посмотрим, как оно. Или вы для показухи с министром сельского хозяйства сделали это? Или здесь есть что-то живое? Второе – развитие сырьевой переработки.

Александр Лукашенко:

Где наши деньги и наша перспектива? Даже не в нефтепереработке. Нам этого добра хватает. У нас сырье свое. Это надо развивать. И все, что соответствует этому сырью. Для того чтобы в лесу работать, надо не только министр, его люди. Он правильно, молодец, делает в СМИ, будоражит весь народ. Никто о лесе раньше столько не говорил, сколько сейчас. Это тоже важно.

Здесь к приезду Президента подготовились. Хотели рассказать про то, что Беларусь стала первой в Европе, которая покрыла всю страну системой раннего видеообнаружения лесных пожаров. Но глава государства осек. Хвалиться не надо.

Александр Кулик, министр сельского хозяйства Беларуси:

Отрасль динамично развивается. Александр Лукашенко:

Я это по телевизору видел и слышал. Три слова. – Экспорт выполняется. 16 стран мы нашли сейчас. Рынки сбыта.

– То есть у тебя с продукцией проблем нет? И в целом у Беллесбумпрома тоже?

– Беллесбумпром – наш партнер, мы поставляем туда.

– У них тоже проблем нет?

– Если у нас берут древесину, значит, я считаю, мы работаем стабильно.

Не успеваем вырезать всю спелую древесину, а она, как рожь, может переспеть и потерять качество. Или того хуже – это потенциальные очаги для бурелома. Надо заготавливать по 27 миллионов кубов в год. Но цифры другие. – 19,8 – это все: с дровами, с техсырьем, деловая. 4,5-5 млн мы переработали на своих цехах. 10 млн взяли другие потребители со всей страны.

– 15?

– Да.

– Остальные дрова?

– Да.

– Много дров.

– На лиственных бывает 50 на 50. На лиственных что мы возьмем? Фансырье, балансы.