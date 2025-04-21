В Копыси мы это сделали – Лукашенко рассказал, каким видит райцентр будущего
21 апреля перспективы развития небольших населенных пунктов на примере агрогородка Копысь – в центре внимания главы государства. Президент посетил местные предприятия и рассказал о том, как масштабировать на всю страну предоставленные здесь возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент сегодня озвучил даже не поручение, сразу концепции. Первое – развитие регионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты сам мечтаешь жить где-то в Горках. Это то же самое, что здесь, как и я. Зачем? Ну в Горках, конечно, тебе лучше. А мне кажется, здесь вообще отлично. Мы должны перспективу показать, как поселок городского типа будет развиваться. Теперь уже и ты заболел этой проблемой. Каким я хочу видеть районный центр? Сельхозтехника, ПМК, бывшая льносемстанция, комбикормовый завод, молокоперерабатывающий завод.
Вот мы завтра посмотрим на перспективу Шкловского района. Почему Шклов? Не потому, что я там какое-то время работал или родился здесь. Нет. А потому, что я тут знаю каждый клочок земли. Каждый квадратный метр. Тут мне лапшу на уши не повесить. Я здесь знаю все. Мы создадим маяк, образец. Идите, повторяйте. В Копыси много лет назад мы это сделали. Посмотрим, как оно. Или вы для показухи с министром сельского хозяйства сделали это? Или здесь есть что-то живое?
Второе – развитие сырьевой переработки.
Александр Лукашенко:
Где наши деньги и наша перспектива? Даже не в нефтепереработке. Нам этого добра хватает. У нас сырье свое. Это надо развивать. И все, что соответствует этому сырью. Для того чтобы в лесу работать, надо не только министр, его люди. Он правильно, молодец, делает в СМИ, будоражит весь народ. Никто о лесе раньше столько не говорил, сколько сейчас. Это тоже важно.
Здесь к приезду Президента подготовились. Хотели рассказать про то, что Беларусь стала первой в Европе, которая покрыла всю страну системой раннего видеообнаружения лесных пожаров. Но глава государства осек. Хвалиться не надо.
Александр Кулик, министр сельского хозяйства Беларуси:
Отрасль динамично развивается.
Александр Лукашенко:
Я это по телевизору видел и слышал. Три слова.
– Экспорт выполняется. 16 стран мы нашли сейчас. Рынки сбыта.
– То есть у тебя с продукцией проблем нет? И в целом у Беллесбумпрома тоже?
– Беллесбумпром – наш партнер, мы поставляем туда.
– У них тоже проблем нет?
– Если у нас берут древесину, значит, я считаю, мы работаем стабильно.
Не успеваем вырезать всю спелую древесину, а она, как рожь, может переспеть и потерять качество. Или того хуже – это потенциальные очаги для бурелома. Надо заготавливать по 27 миллионов кубов в год. Но цифры другие.
– 19,8 – это все: с дровами, с техсырьем, деловая. 4,5-5 млн мы переработали на своих цехах. 10 млн взяли другие потребители со всей страны.
– 15?
– Да.
– Остальные дрова?
– Да.
– Много дров.
– На лиственных бывает 50 на 50. На лиственных что мы возьмем? Фансырье, балансы.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
В обеспечении внутреннего рынка, я считаю, есть одна проблема, которую надо бы решать. Есть несколько крупных частных и государственных переработчиков пиловочного бревна, которые гарантированно не обеспечены сырьем. Им надо перспективы, они же есть у нас.
– И что надо? Мы недопереработали сырье, а кто-то в нем нуждается и хочет видеть перспективу. Так в чем тогда проблема?
– Мы их пускаем на эти квартальные, на месячные торги, а это плохо. Им надо стабильно продавать годовой объем. Они очень крупные, они делают погоду.
– Хорошо, вопрос же всегда был у нас в ценах. Биржа – не биржа и так далее. Сейчас мы можем, исходя из сложившейся ситуации, определиться по ценообразованию. Среднюю какую-то вывести и так далее.
– Да, у него есть цена производителя, добавь рентабельность…
– И отдать им по этой цене продукт. Ну, естественно. Значит, к 1 января ее надо решить, чтобы они видели перспективу. Надо решать эту проблему в этом году в правительстве, чтобы с 1 января они видели перспективу.