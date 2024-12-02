Лукашенко: Туркменистан очень заинтересован в наших технологиях

Большой кадровый понедельник во Дворце Независимости. Рабочая неделя Президента началась с перестановок в местной вертикали, госорганах, дипкорпусе и не только. Некоторые из назначений оказались весьма неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между Беларусью и Туркменистаном есть тонкие вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы и субъективного, и объективного характера. Но интерес у них всегда (у Туркменистана и руководства Туркменистана) был очень большой к Беларуси. У нас есть все то, что им нужно. Но и у нас есть интересы к самому Туркменистану, поскольку они очень заинтересованы в том, что мы можем, особенно в технологиях. Решать проблемы и искать точки соприкосновения интересов теперь будет Станислав Чепурной. Из аппарата Совмина он направляется на дипломатическую службу. Чувствуется, подготовленным.