Лукашенко: Туркменистан очень заинтересован в наших технологиях
Большой кадровый понедельник во Дворце Независимости. Рабочая неделя Президента началась с перестановок в местной вертикали, госорганах, дипкорпусе и не только. Некоторые из назначений оказались весьма неожиданными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между Беларусью и Туркменистаном есть тонкие вопросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проблемы и субъективного, и объективного характера. Но интерес у них всегда (у Туркменистана и руководства Туркменистана) был очень большой к Беларуси. У нас есть все то, что им нужно. Но и у нас есть интересы к самому Туркменистану, поскольку они очень заинтересованы в том, что мы можем, особенно в технологиях.
Решать проблемы и искать точки соприкосновения интересов теперь будет Станислав Чепурной. Из аппарата Совмина он направляется на дипломатическую службу. Чувствуется, подготовленным.
Станислав Чепурной, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане:
У нас есть прямое авиасообщение. Правда, не между столицами. «Белавиа» осуществляет регулярные рейсы в город Туркменбаши. Будем работать и на этом направлении, необходимо сделать его более частым и регулярным. Это тоже делает нас ближе, в том числе в гуманитарной сфере. (Подробнее здесь).