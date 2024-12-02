Руслан Чернецкий назначен на должность министра культуры Беларуси

В числе первостепенных задач для нового главы ведомства – кинопроизводство. Тот уровень, который есть сегодня, не устраивает ни кинематографистов, ни зрителей: необходимы новые подходы. Достойным должен быть не только уровень картин, но и их окупаемость. Задача номер два – укрепление взаимодействия с партнерами, в частности, странами СНГ. Обмен опытом – то, на что есть запрос, ведь по многим классическим направлениям на белорусов равняются, отметил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое тяжелое в этой работе, как я понимаю за все свои годы, – мне с культурными работниками пришлось сталкиваться не единожды – это настолько разные люди, это настолько талантливые, способные и очень амбициозные. Наверное, вам тоже это близко, и вы разберетесь с этим. Я всегда жалею министра культуры в том плане, что ему приходится такой натиск выдерживать.

Бывший министр культуры… Не потому что он там не справился с чем-то. Этот человек из другой сферы. Я специально направлял туда человека из другой сферы. Я ему не завидую, ему было очень тяжело. Поэтому, все-таки, я возвращаюсь к тому, что это должен быть человек, их человек, как говорят, из сферы культуры.