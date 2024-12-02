О новом способе похитить деньги доверчивых граждан в Telegram рассказал правоохранитель

Для того чтобы перечислить все виды и возможности преступлений, связанных с современными технологиями, не хватит и дня, потому что криминальные схемы рождаются без перерывов на передышку правоохранителей и простых граждан. Как оставаться бдительными, отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети, кому доверять, как проверять сообщения в огромном медиапотоке и как узнавать о новых трендах и методах интернет-мошенничества? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Постоянно появляются какие-то новые сценарии, если не каждый день, то каждую, фактически, неделю. С каким мошенничеством мы сталкиваемся прямо сейчас, в каких социальных сетях?

Александр Грицук, начальник управления по киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома:

В настоящее время новая схема мошенничества распространена, когда создают аккаунт в Telegram от имени руководителя какой-нибудь организации и сотрудникам уже рассылаются сообщения, такого рода: сегодня у нас работает милиция, все счета сотрудников скомпрометированы, и вот счет, на который надо перевести денежные средства, чтобы их обезопасить.

Екатерина Забенько:

Это тот случай, когда директора слушать не надо. Я надеюсь, что с пониманием отнесутся руководители различных организаций к этой информации и еще раз проинформируют своих сотрудников, что нужно тщательно проверять любые ссылки.