Прямой эфир

О новом способе похитить деньги доверчивых граждан в Telegram рассказал правоохранитель

02 декабря 2024 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для того чтобы перечислить все виды и возможности преступлений, связанных с современными технологиями, не хватит и дня, потому что криминальные схемы рождаются без перерывов на передышку правоохранителей и простых граждан. Как оставаться бдительными, отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети, кому доверять, как проверять сообщения в огромном медиапотоке и как узнавать о новых трендах и методах интернет-мошенничества? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.

О новом способе похитить деньги доверчивых граждан в Telegram рассказал правоохранитель-2

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Постоянно появляются какие-то новые сценарии, если не каждый день, то каждую, фактически, неделю. С каким мошенничеством мы сталкиваемся прямо сейчас, в каких социальных сетях?

О новом способе похитить деньги доверчивых граждан в Telegram рассказал правоохранитель-4

Александр Грицук, начальник управления по киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома:
В настоящее время новая схема мошенничества распространена, когда создают аккаунт в Telegram от имени руководителя какой-нибудь организации и сотрудникам уже рассылаются сообщения, такого рода: сегодня у нас работает милиция, все счета сотрудников скомпрометированы, и вот счет, на который надо перевести денежные средства, чтобы их обезопасить.

Екатерина Забенько:
Это тот случай, когда директора слушать не надо. Я надеюсь, что с пониманием отнесутся руководители различных организаций к этой информации и еще раз проинформируют своих сотрудников, что нужно тщательно проверять любые ссылки.

Подробнее в видео.

# Интернет-мошенничество # Александр Грицук # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Деньги граждан под защитой: реакция правоохранителей на хищения сократилась до нескольких часов
02 декабря 2024 17:19

Деньги граждан под защитой: реакция правоохранителей на хищения сократилась до нескольких часов

Проблема бытовых отходов. Большой проект по использованию «вторички» реализуют под Гомелем
02 декабря 2024 17:15

Проблема бытовых отходов. Большой проект по использованию «вторички» реализуют под Гомелем

Мнимая безопасность в квартире: почему пенсионеры особо уязвимы перед мошенниками?
02 декабря 2024 17:15

Мнимая безопасность в квартире: почему пенсионеры особо уязвимы перед мошенниками?