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Новости по тегу #Беларусь-Туркменистан

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
08 октября 2026 13:34

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

В Туркменистане проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ
07 октября 2026 11:11

В Туркменистане проходит заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

Беларусь и Туркменистан могут вывести сотрудничество на качественно новый уровень – Лукашенко
27 сентября 2026 07:37

Беларусь и Туркменистан могут вывести сотрудничество на качественно новый уровень – Лукашенко

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днем рождения
22 сентября 2026 07:59

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днем рождения

Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
29 июня 2026 07:42

Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Лукашенко поздравил народ и Президента Туркменистана с Днём независимости
27 сентября 2025 07:35

Лукашенко поздравил народ и Президента Туркменистана с Днём независимости

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днём рождения
22 сентября 2025 07:33

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днём рождения

Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения
29 июня 2025 07:43

Александр Лукашенко поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днём рождения

Лукашенко поздравил президента и граждан Туркменистана с Международным днём нейтралитета
12 декабря 2024 07:42

Лукашенко поздравил президента и граждан Туркменистана с Международным днём нейтралитета

Лукашенко: Туркменистан очень заинтересован в наших технологиях
02 декабря 2024 17:41

Лукашенко: Туркменистан очень заинтересован в наших технологиях

Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО
21 октября 2024 14:15

Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО

Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём независимости
27 сентября 2024 07:57

Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Днём независимости