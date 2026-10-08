Новости по тегу #Беларусь-Туркменистан

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Белорусскую сторону представляет глава нашего внешнеполитического ведомства Максим Рыженков.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Туркменистана и всему туркменскому народу с Днем Независимости.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, а также воплощения в жизнь планов на благо народа Туркменистана.
Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также новых успехов и свершений на благо туркменского народа.
В поздравлении белорусский лидер отметил последовательное укрепление отношений Беларуси и Туркменистана.
Пожелания плодотворной деятельности во благо своей страны.
Александр Лукашенко пожелал национальному лидеру туркменского народа крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.
Беларусь рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Туркменистаном.
Между Беларусью и Туркменистаном есть тонкие вопросы.
Делегация из этой страны прибыла в Минск для изучения нашего опыта. Стороны также обменяются лучшими практиками.
Наши страны смогут открыть новые перспективы для расширения взаимодействия в различных областях.
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