Деньги граждан под защитой: реакция правоохранителей на хищения сократилась до нескольких часов

Для того чтобы перечислить все виды и возможности преступлений, связанных с современными технологиями, не хватит и дня, потому что криминальные схемы рождаются без перерывов на передышку правоохранителей и простых граждан. Как оставаться бдительными, отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети, кому доверять, как проверять сообщения в огромном медиапотоке и как узнавать о новых трендах и методах интернет-мошенничества? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.
Максим Дегтерев, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по городу Минску:
В нашей республике достаточно хорошо развита законодательная база в части именно хищений денежных средств у граждан, когда по последним тенденциям мы сокращаемся до часов реагирования на похищение денежных средств с карточек и расчетных счетов граждан.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Все-таки стоит ли бояться за свои банковские карты, что обязательно с них когда-то может произойти списание не в пользу граждан? Или все-таки наши банковские карты достаточно защищены, если соблюдать просто элементарную кибергигиену?
Александр Грицук, начальник управления по киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома:
Если соблюдать определенную цифровую гигиену, то деньги на картах сохранятся. И не надо кидаться в крайности, обезналичивать деньги, потому что безналичный расчет – это удобно. На сегодня наши сотрудники совершенствуются, совершенствуется программное обеспечение, которое противодействует киберпреступности, и чем быстрее потерпевший обратится в органы внутренних дел, тем больше шансов сохранить денежные средства.
Максим Дегтерев:
Здесь совершенствуется не только правоохранительная система, но и банковская система республики тоже. То есть банки заинтересованы, потому что это их престиж, имидж. Это наши граждане и наши банки, они беспокоятся за этих же людей.
Александр Грицук:
Взаимодействие правоохранительных органов с банками сейчас на очень высоком уровне идет, мошеннические операции прекращаются мгновенно. На сегодня наши граждане сами участвуют в хищении своих же денег. Они сами предоставляют сведения о банковской карте, о банковском счете, о банковских реквизитах, и деньги похищаются. Взломов банков либо взломов интернет-банкинга без участия самого потерпевшего – таких случаев нет.
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