Деньги граждан под защитой: реакция правоохранителей на хищения сократилась до нескольких часов

Для того чтобы перечислить все виды и возможности преступлений, связанных с современными технологиями, не хватит и дня, потому что криминальные схемы рождаются без перерывов на передышку правоохранителей и простых граждан. Как оставаться бдительными, отличать фейки и вбросы от достоверной информации в Сети, кому доверять, как проверять сообщения в огромном медиапотоке и как узнавать о новых трендах и методах интернет-мошенничества? На эти вопросы ответили гости студии «Большого города» на СТВ.



Максим Дегтерев, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по городу Минску:

В нашей республике достаточно хорошо развита законодательная база в части именно хищений денежных средств у граждан, когда по последним тенденциям мы сокращаемся до часов реагирования на похищение денежных средств с карточек и расчетных счетов граждан. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Все-таки стоит ли бояться за свои банковские карты, что обязательно с них когда-то может произойти списание не в пользу граждан? Или все-таки наши банковские карты достаточно защищены, если соблюдать просто элементарную кибергигиену?