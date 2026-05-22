Новости по тегу #Станислав Чепурной

В повестке цифровая трансформация промышленности, развитие транспортных коридоров, радионавигация и совместная выставочная деятельность. По итогам подписан ряд международных документов.
Между Беларусью и Туркменистаном есть тонкие вопросы.
С этим государством активно восстанавливаются гуманитарные связи. В наших учреждениях образования обучается порядка 4 тысяч гостей. А вот торгово-экономические показатели необходимо подтягивать.
10 октября 2026 18:46
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