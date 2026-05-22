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Новости по тегу #Станислав Чепурной

Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи
22 мая 2026 17:10

Белорусская делегация приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ – подводим итоги встречи

Лукашенко: Туркменистан очень заинтересован в наших технологиях
02 декабря 2024 17:41

Лукашенко: Туркменистан очень заинтересован в наших технологиях

Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане
02 декабря 2024 11:06

Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане

Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений в отношении дипмиссий Беларуси за рубежом, вузов и местной вертикали
02 мая 2014 18:18

Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений в отношении дипмиссий Беларуси за рубежом, вузов и местной вертикали