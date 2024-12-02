«Поручения Президента не обсуждаются». Пархомчик анонсировал амбициозные планы по развитию Брестской области

Развитие электротранспорта, реализация инвестиционных проектов и запуск абсолютно новых производств анонсировал председатель Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, с какими результатами регион подошел к своему 85-летию и что в планах, Петр Пархомчик рассказал на встрече с журналистами. Области удалось сохранить положительную динамику развития по всем направлениям экономики, рост внутреннего регионального продукта составил 4,3 %. В ближайшие годы намерены цифру нарастить: реализовать 109 инвестиционных проектов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. В перспективе это позволит увеличить объемы промпроизводства до 15 %. Дать толчок развитию промышленности Брестской области – одно из ключевых поручений, озвученных Президентом для нового главы региона. К выполнению задачи приступили.

Уже в связке с китайскими партнерами в Барановичах реализуют масштабный проект по серийному выпуску холодильной техники и компрессоров к ним с повышенным классом энергоэффективности. Кроме того, на 558-м авиаремонтном заводе закладывают основу для белорусского авиастроения, первый опытный образец белорусско-российского самолета «Освей» должен «полететь» уже в 2026 году. Беларусь на равных будет владеть конструкторской документацией образца. Также в партнерстве с россиянами в Барановичах планируют реализовать проект Белорусской железной дороги по строительству собственных локомотивов. Сегодня ведется лишь их ремонт. А на предприятии «Брестмаш» начнут выпускать небольшие микроавтобусы на электрическому ходу. Успешная реализация позволит производить до 10 тысяч единиц такого транспорта в год. Многие из проектов – драйверы промышленного роста – лягут в основу стратегической программы развития Брестской области, которую представят Президенту.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Она есть, она актуальная, и 109 инвестиционных проектов – это часть этой программы. Программа будет затрагивать все направления: и деревообработку, и другие направления, вопросы создания абсолютно новых технологических переделов. Мы опыт Орши изучаем, Минэкономики думает о дополнительных преференциях с учетом этого опыта. Хотел бы эту программу на следующую пятилетку запустить. А сейчас отработать хорошо и где-то в начале 2025 согласовать, утвердить. Брестская область – это та область, где поручения Президента не обсуждаются, а выполняются.