«Поручения Президента не обсуждаются». Пархомчик анонсировал амбициозные планы по развитию Брестской области

Развитие электротранспорта, реализация инвестиционных проектов и запуск абсолютно новых производств анонсировал председатель Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие электротранспорта, реализация инвестиционных проектов и запуск абсолютно новых производств анонсировал председатель Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, с какими результатами регион подошел к своему 85-летию и что в планах, Петр Пархомчик рассказал на встрече с журналистами. Области удалось сохранить положительную динамику развития по всем направлениям экономики, рост внутреннего регионального продукта составил 4,3 %.
В ближайшие годы намерены цифру нарастить: реализовать 109 инвестиционных проектов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. В перспективе это позволит увеличить объемы промпроизводства до 15 %. Дать толчок развитию промышленности Брестской области – одно из ключевых поручений, озвученных Президентом для нового главы региона. К выполнению задачи приступили.
Уже в связке с китайскими партнерами в Барановичах реализуют масштабный проект по серийному выпуску холодильной техники и компрессоров к ним с повышенным классом энергоэффективности. Кроме того, на 558-м авиаремонтном заводе закладывают основу для белорусского авиастроения, первый опытный образец белорусско-российского самолета «Освей» должен «полететь» уже в 2026 году. Беларусь на равных будет владеть конструкторской документацией образца.
Также в партнерстве с россиянами в Барановичах планируют реализовать проект Белорусской железной дороги по строительству собственных локомотивов. Сегодня ведется лишь их ремонт. А на предприятии «Брестмаш» начнут выпускать небольшие микроавтобусы на электрическому ходу.
Успешная реализация позволит производить до 10 тысяч единиц такого транспорта в год. Многие из проектов – драйверы промышленного роста – лягут в основу стратегической программы развития Брестской области, которую представят Президенту.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Она есть, она актуальная, и 109 инвестиционных проектов – это часть этой программы. Программа будет затрагивать все направления: и деревообработку, и другие направления, вопросы создания абсолютно новых технологических переделов.
Мы опыт Орши изучаем, Минэкономики думает о дополнительных преференциях с учетом этого опыта. Хотел бы эту программу на следующую пятилетку запустить. А сейчас отработать хорошо и где-то в начале 2025 согласовать, утвердить. Брестская область – это та область, где поручения Президента не обсуждаются, а выполняются.
Пример тому – «Один район – один проект». В рамках инициативы в регионе реализуют не один, а 31 проект. Это позволит создать свыше тысячи новых рабочих мест. Упор в том числе на развитие электрической инфраструктуры.
Брестская область сегодня лидер и по количеству используемого электротранспорта, планируется строительство новых зарядных станций, а в областном центре уже в процессе реализации инвестпроект по созданию «умных» домов с расширенными возможностями.
Не упускают из поля зрения и социальную сферу. Продолжается масштабная реконструкция Пинской центральной больницы как межрегионального центра помощи. Ее планируют завершить до 2027 года. Параллельно строится хирургический корпус областной больницы. Суммарно на все социальные проекты направят более 600 миллионов рублей.