«Спасибо вам, болельщики!» Первые эмоции Соболенко после победы на Australian Open

Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, порадовав тем самым миллионы болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ. Президент Беларуси поздравил Арину Соболенко с победой на турнире «Большого шлема».

Соболенко не просто выиграла титул. Она продолжает оставаться непобедимой для соперниц. Выигрышная серия спортсменки теперь составляет 11 матчей подряд. А Australian Open смело можно назвать самым нашим большим шлемом. Ведь кроме Соболенко здесь, в Австралии, дважды подряд не знала равных Виктория Азаренко. Она была лучшей в 2012 и 2013 годах. И вот спустя 10 лет золотой кубок вновь держит в руках белоруска. Более того, начиная уже с 30 января Арина Соболенко станет второй ракеткой планеты.

Арина Соболенко, победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Я не знаю, что сейчас сказать, просто очень счастлива, что завоевала первый такой трофей. Очень хочу скорее вернуться домой и показать этот австралийский приз своим родным – маме и бабушке. Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал и болел за меня! Спасибо всем, кто помогал мне все эти две недели. Судьи, болбои, персонал. И спасибо вам, болельщики, что создаете такую атмосферу на трибунах. При такой поддержке играть одно удовольствие. И спасибо моей команде, самой сумасшедшей команде в туре.