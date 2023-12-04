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51-летний житель Орши прятал в машине 4 килограмма психотропа 

04 декабря 2023 13:47
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Группу наркокурьеров задержали в Беларуси. В Городокском районе при въезде в страну внимание правоохранителей привлек 51-летний житель Орши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

51-летний житель Орши прятал в машине 4 килограмма психотропа -1

В его машине было обнаружено два тайника. Там было спрятано около 4 килограммов особо опасного психотропа. Как выяснилось, мужчина выполнял задание наркомаркета. Эту партию товара он доставлял в Беларусь, чтобы передать более мелким продавцам для дальнейшего распространения.

51-летний житель Орши прятал в машине 4 килограмма психотропа -4

Андрей Насытко, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:
Далее оперативники совместно с коллегами из Витебской и Могилевской областей задержали еще четверых наркокурьеров в возрасте от 17 до 29 лет, в том числе одну девушку. Все они являлись звеньями одной цепи.

51-летний житель Орши прятал в машине 4 килограмма психотропа -7

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

# Наркотики # общество # Фотофакт

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