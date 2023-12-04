Награждение победителей конкурса «Волонтёр года» прошло в Минске

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Волонтер года» прошла в Минске. Накануне Международного дня добровольцев она объединила около 120 волонтеров со всех уголков нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс проходил в три этапа: районный, областной и республиканский. За победу боролись тысячи добровольцев в разных номинациях. Среди них «Личный вклад», «Лучший волонтерский отряд», «Лучшая разработка», «Равный обучает равного», «Добро в кадре» и «Сердце на ладони». Помимо основных номинаций, заслуженные благодарности получили волонтеры II Игр стран СНГ. И те, кто помогал организовать прием детей Донбасса на отдыхе в Беларуси.

Владислав Белоус, победитель конкурса «Волонтер года – Доброе Сердце»: Чаще всего я нахожусь по другую сторону камеры и запечатлеваю все эти интересные добрые моменты. Однако так получилось, что запечатлели меня, подали эту фоточку на конкурс и одержал победу.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета БРСМ: Нам всегда трудно подводить итоги. И компетентное жюри, которое представляет и Министерство образования, и Министерство труда и социальной защиты, наш Республиканский волонтерский центр, с тяжестью и скрупулезно относится к работе. Но можно сказать, что наши волонтеры активны, неравнодушны, всегда готовы прийти на помощь.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

На следующий год на территории всех стран СНГ пройдет под знаком Года волонтерства. Поэтому также мы ребят нацеливаем на такую в хорошем смысле активную социальную борьбу и конкурентную. Наши ребята одни из самых лучших.

Традиционно в первой половине дня для ребят прошел волонтерский интенсив, который включает тренинги и практические кейсы на командообразование.