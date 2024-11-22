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257 иностранцев получат гражданство Беларуси – указ Президента

22 ноября 2024 17:17
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Добро пожаловать в белорусскую семью! 257 иностранцев получат гражданство нашей страны. Соответствующий указ подписан 22 ноября Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главой государства удовлетворены заявления граждан 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Палестины и других. Среди тех, кто станет полноправным членом белорусского общества, и 15 несовершеннолетних. Также Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше, предоставлено убежище в Беларуси.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

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