Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство

28 февраля ситуация крайне напряженная на всем Ближнем Востоке. Из-за атак сразу несколько государств закрыли воздушное пространство или приостановили полеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Объединенных Арабских Эмиратах взрывы сегодня были слышны в двух крупнейших городах – Абу-Даби и Дубае, где пару часов назад взрыв прогремел в туристическом районе.