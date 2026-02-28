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Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство

28 февраля 2026 18:40
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28 февраля ситуация крайне напряженная на всем Ближнем Востоке. Из-за атак сразу несколько государств закрыли воздушное пространство или приостановили полеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Объединенных Арабских Эмиратах взрывы сегодня были слышны в двух крупнейших городах – Абу-Даби и Дубае, где пару часов назад взрыв прогремел в туристическом районе.

В Дубае сейчас находится наш корреспондент Алеся Иванова.

Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство-2

Алеся Иванова, корреспондент:
Я сейчас нахожусь в одном из туристических районов Дубая, в Старом городе. Здесь обстановка относительно спокойная, люди прогуливаются, совершают покупки и сидят в ресторанах. Однако несколько часов назад из элитных кварталов Дубая – Марина и Пальма Джумейра – были, действительно, слышны звуки взрыва, похожие на хлопки. Сразу после этого многие говорили о срочной эвакуации туристов из небоскреба Бурдж-Халифа – самого высокого здания в мире. Однако позже эта информация не подтвердилась. 

Кроме того, сегодня на выезде из города наблюдались внушительные очереди из автомобилей. Ну и, конечно, все активно обсуждают утренние события в Абу-Даби – это примерно в 150 километрах отсюда. 

Далее смотрите в видео. 

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке # Алеся Иванова

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