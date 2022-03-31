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Представители делегации Пензенской области посетят «Амкодор» и МАЗ

31 марта 2022 08:38
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31 марта у делегации Пензенской области в Минске более чем насыщенный день. Представители деловых кругов посетят такие крупные промышленные предприятия, как «Амкодор» и МАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители делегации Пензенской области посетят «Амкодор» и МАЗ-1

Так, например, Минский автомобильный завод быстро отреагировал на санкционное давление Запада и уже приступает к производству автобуса, в котором компоненты из ЕС и США заменили на детали из Беларуси и Китая.

На заводе отмечают, что по характеристикам, эксплуатационным качествам, комфорту для водителя и пассажиров МАЗ-203 практически не уступает аналогичной машине с немецкими и американскими компонентами. Измененный автобус уже сертифицирован.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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