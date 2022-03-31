«Это очень дёшево, легко и перспективно». Показываем, какое средство от болезни растений изобрела белорусская школьница

Одни твердят: все уже придумано до нас. Другие уверены: громкие открытия еще впереди. А кто-то создает ноу-хау прямо в эту минуту. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дарья Вериго, учащаяся 10 класса минской гимназии № 41 имени Серебряного, победитель проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Агропромышленные технологии и фермерство». Дмитрий Потапович, ведущий:

Обычно такие люди – отличники во всем. Это про вас?

Дарья Вериго, учащаяся 10 класса гимназии №41 г. Минска имени Серебряного В.Х.:

На самом деле я могу сказать, что я исключение, потому что у меня действительно все хорошо во всем. Просто я очень долго не могла найти то, чем хочу заниматься, поэтому перепробовала все от спорта до рисования, архитектуры. А потом уже перешла в химию и биологию. Юлия Самусенко, ведущая:

А как отнеслись твои родственники, родители, друзья, одноклассники к тому, что ты приняла участие в таком конкурсе, как «100 идей для Беларуси»? Может быть, учителя помогали? Дарья Вериго:

Если говорить про моего научного преподавателя, Русских Ивана Анатольевича, он мне безусловно помогал, постоянно курировал мой проект, говорил, как лучше себя преподнести. Дмитрий Потапович:

Я даже зачитаю: «Скрининг бактерий антагонических по отношению к фитопатогенам». Все правильно?

Дарья Вериго:

Да. Юлия Самусенко:

Звучит очень сложно. Дмитрий Потапович:

Откуда взялась идея такого проекта? Дарья Вериго:

Я живу за городом, и у нас произрастают можжевельники – в рядочек красиво около забора. Одним летом они очень сильно заболели ржавчиной. Настолько сильно, что мои зеленые можжевельники стали желтыми. Конечно же, нас всех это стало напрягать, потому что где эстетическое удовольствие? Его нет. И тогда родители сказали, что раз ты занимаешься, подойди к своему педагогу и спроси, что нам делать, потому что ни одно средство не помогает. У нас не получилось, потому что ржавчина очень сложно культивируется в лабораторных условиях. Это послужило мощным толчком. Существует еще очень много заболеваний растений. И стали работать в этом направлении.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Проект «100 идей для Беларуси» – отличная площадка для взлета молодых и перспективных. За 11 сезонов в нем приняло участие более 18 тысяч человек. Причем растет количество школьников. Среди них и наша героиня. Аграрии и фермеры будут счастливы. В битве за урожай гимназистка Дарья Вериго предложила новый метод. Теперь побороть мокрую гниль, фитофтороз, мучнистую росу и другие заболевания плодов можно без токсичных пестицидов и химии. Ее оружие – биопрепарат на основе бактерий.

Дарья Вериго:

В этом выигрывают биологически синтезированные пестициды, то есть мой проект основан именно на них. Я выделяла из окружающей среды, то есть из почвы, на различных поверхностях, листьях такие бактерии, которые смогли бы подавлять рост данного заболевания. Существуют различные способы антагонизма, но мы выбрали самый эффективный – с использованием различных антибиотиков, которые напрямую воздействуют на заболевания без всяких обходных путей – таких, как конкуренция за питательную среду или же просто местонахождение. От поля до стола. Уникальность биозащиты в том, что она эффективна как при выращивании, так и при хранении. Симулирует рост, служит отличным удобрением. Более того, обработка биобактериями одной тонны картофеля дешевле, чем химией почти в 37 раз.

Дарья Вериго:

Мы говорим абсолютно про всю плодоовощную продукцию, это может применяться не только для растений, которые характерны для наших широт, но и для более экзотических – таких, как бананы. Мы проверяли наши бактерии на бананах при панамской болезни.

– Каким по итогу будет твой препарат? Это будет какая-то жидкость, порошок? Что он из себя будет представлять?

– Это небольшой объем жидкости, в котором разведены в воде бактерии. Только представьте, один зараженный клубень может свести к нулю все труды при транспортировке. С таким подходом в плюсе будет и экономика, и наше здоровье. Золотой проект оценили по достоинству не только в «100 идеях для Беларуси», но и на международной арене в Малайзии. Перспективы огромные.

Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения:

В Беларуси уже имеются заводы по производству биотехнологических продуктов в Бобруйске и Новополоцке, на которых организовано производство биологических средств защиты растений. Поэтому нет необходимости организовывать какое-то новое производство. Сами препараты создаются в течение 24 часов от момента заселения до упаковки во флаконы. Поэтому это очень дешево, легко и перспективно.

Елена Сидоренко, заведующий отделом научно-исследовательской и проектной деятельности Республиканского центра экологии и краеведения:

Проект Дарьи очень важен, он направлен на минимизацию образования отходов в сельском хозяйстве и на минимизацию использования пестицидов, что также очень важно для сохранения нашей природы. Планы у школьницы глобальные – поработать с учеными БГУ, доказать эффективность препарата, чтобы получить патент и наладить производство. А затем – химфак и новые изобретения.