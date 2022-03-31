Товарооборот вырос на треть. Беларусь и Пензенская область России будут активно развивать импортозамещение

Беларусь и Пензенская область России будут совместно развивать импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разработке около 800 наименований продукции. Такое заявление прозвучало 30 марта в Бресте на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пензенской области России.

Товарооборот между нашей страной и российским регионом за 2021 год вырос почти на треть и составил более 300 миллионов белорусских рублей. Цифры не предельные, так как последние полтора года наращивать сотрудничество мешала пандемия. Стороны намерены развивать агропромышленный сектор, в частности работать над селекцией животных и машиностроением. А также добиваться импортозамещения в основных областях промышленности.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия):

Мы сформировали где-то порядка 800 наименований тех изделий, которые нам необходимы в рамках импортозамещения и которые реально могут быть замещены здесь: как на предприятиях в Брестской области, так и в целом в Республике Беларусь.