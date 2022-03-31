Церемония памяти. Представители делегации Пензенской области возложили венки к монументу Победы и Вечному огню

С церемонии памяти началось утро 31 марта у представителей делегации Пензенской области России в Минске. Местом поклонения стал главный символ мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны в нашей столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу Победы и Вечному огню – одно из неизменных мероприятий во время визитов официального уровня. Известно, что сразу после нее представители этого российского региона направились во Дворец Независимости, где запланирована встреча с Президентом Беларуси.