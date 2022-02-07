«Как все советские люди». Юрий Караев рассказал о своих родителях

Юлия Артюх, СТВ: Хотелось бы немного узнать о ваших родителях. В общем доступе крайне мало информации. Говорится, что ваш отец был электрослесарем, а мама – инженером. Но в других источниках есть и иная информация.

О родителях

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Нет, все так. Обычные люди. Отец – рабочий. Как из армии вернулся, всю жизнь на одном заводе проработал электрослесарем. Такой у нас был градообразующий завод «Электроцинк». Мать – простой инженер, закончила техникум, потом тоже перешла этот завод. Они вместе работали. Она в заводоуправлении, а он в мастерской. Абсолютно обычные, как все советские люди.

Юлия Артюх:

В детстве вы были спокойным ребенком и читали много книг, не проявляли особой активности, интереса к спорту. Но тем не менее добились таких успехов, отслужили. Кто сыграл важную роль в вашей жизни? Ведь родители наверняка даже не мечтали, чтобы сын стал военным.

О выборе профессии

Юрий Караев:

Отец мечтал. Он хотел этого. И когда я сказал, что буду поступать в военное училище, он был рад. Мать сопротивлялась. Она прекрасно понимала, что это жизнь вдалеке от нее. А матери профессия сына и его деятельность вторична по сравнению с тем, чтобы он был рядом. Книги и повлияли на мой выбор. Плюс, то, что я понимал, что спорта должно быть больше. Я в футбол играл во всех школьных мероприятиях, но особо так ничем не занимался, пока мой дядя (брат матери) не отвел меня на бокс к своему другу тренеру. Как он говорил, чтобы ты научился стукаться. То есть драться во дворе. Ему казалось, что у пацана этого должно быть больше, а книги и просто гулять на улице – это не то. Он сам был боевой и решил, чтобы я в этом плане не отставал от кого-то.