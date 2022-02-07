«Как все советские люди». Юрий Караев рассказал о своих родителях
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области.
Юлия Артюх, СТВ:
Хотелось бы немного узнать о ваших родителях. В общем доступе крайне мало информации. Говорится, что ваш отец был электрослесарем, а мама – инженером. Но в других источниках есть и иная информация.
О родителях
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Нет, все так. Обычные люди. Отец – рабочий. Как из армии вернулся, всю жизнь на одном заводе проработал электрослесарем. Такой у нас был градообразующий завод «Электроцинк». Мать – простой инженер, закончила техникум, потом тоже перешла этот завод. Они вместе работали. Она в заводоуправлении, а он в мастерской. Абсолютно обычные, как все советские люди.
Юлия Артюх:
В детстве вы были спокойным ребенком и читали много книг, не проявляли особой активности, интереса к спорту. Но тем не менее добились таких успехов, отслужили. Кто сыграл важную роль в вашей жизни? Ведь родители наверняка даже не мечтали, чтобы сын стал военным.
О выборе профессии
Юрий Караев:
Отец мечтал. Он хотел этого. И когда я сказал, что буду поступать в военное училище, он был рад. Мать сопротивлялась. Она прекрасно понимала, что это жизнь вдалеке от нее. А матери профессия сына и его деятельность вторична по сравнению с тем, чтобы он был рядом. Книги и повлияли на мой выбор. Плюс, то, что я понимал, что спорта должно быть больше. Я в футбол играл во всех школьных мероприятиях, но особо так ничем не занимался, пока мой дядя (брат матери) не отвел меня на бокс к своему другу тренеру. Как он говорил, чтобы ты научился стукаться. То есть драться во дворе. Ему казалось, что у пацана этого должно быть больше, а книги и просто гулять на улице – это не то. Он сам был боевой и решил, чтобы я в этом плане не отставал от кого-то.
Юлия Артюх:
Вы уехали в Саратов на учебу. Часто ли получалось видеться с родителями?
Об учебе в Саратове
Юрий Караев:
Каждые полгода, как и любому курсанту. Если ты хорошо учишься и не имеешь хвостов, чем тебе грозят полгода, вот не прыгнешь через коня, не выполнишь упражнения на брусьях, тактику, или инженерную подготовку, или защиту от оружия массового поражения не сдашь на хорошо и отлично – не поедешь в отпуск. Такой стимул. Потом, правда, всех отпускали. Но были и те двоечники, которых не отпускали, задерживали. Поэтому все курсанты ездят домой и зимой, и летом, как обычные студенты, только помнят, что нельзя попадаться военному патрулю с расстегнутыми крючком и пуговицей, ослабленным ремнем и невычищенной обувью. Надо вести себя очень строго, надо везде быть примером поведения, ты же все время в форме. Не дай Бог вернуться из отпуска с замечанием от военной комендатуры какой-нибудь станции или того пункта пребывания, где ты был. Все очень строго.
Юлия Артюх:
Родители гордились тем, что вы поступили?
Юрий Караев:
Отец очень гордился. Мать немножко ворчала. Она прекрасно понимала и говорила, что это уже оторванный от меня ребенок.
Юлия Артюх:
Но у вас же есть сестра еще.
Юрий Караев:
Есть сестра. Она всегда с родителями. И сейчас дома живет. Она учительница географии, трудоголик, активистка, общественница. Всегда везде с детьми, всегда на всех коллективных мероприятиях. Она родителям была утешением, компенсацией.
«Ты никогда не попадешь домой! Это было железное правило». Караев о службе в армии – подробнее здесь.