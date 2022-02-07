Караев о службе в армии: ты никогда не попадёшь домой, это было железное правило

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Тогда уточню, что я все-таки родом из СССР. Откуда бы ты ни был, если ты учился в военном училище, то при распределении первым правилом было: ты никогда не попадешь домой по выпуску. Там уже когда-то где-то на исходе службы – да, но на выпуске это было железное правило. Это правильно, чтобы офицер не привыкал сразу к маме с папой, что он вернулся домой. Я, кстати, был краснодипломником, когда офицер кадровой службы подсел ко мне, спрашивает: «Куда бы ты хотел поехать? У тебя есть право выбора». Я говорю: «Хочу поехать на Дальний Восток». Такая романтика играла, что там суровые условия, дикая природа, опять-таки выслуга год за полтора. Мне почему-то казалось, что начинать надо с трудностей. Но командование распорядилось по-своему, решили, что я буду начинать с БССР. Я не раз уже говорил в интервью, еще раз с удовольствием повторю, что тот месяц после выпуска из Саратовского военного училища, когда я был дома, моя соседка, которая знает меня с рождения, старенькая бабушка-армянка тетя Маша спрашивает: «Юра, куда тебя распределили?» Я говорю: «В Белоруссию». Она говорит: «Тебе очень повезло, ты попал к самому лучшему народу». Я ее слова запомнил и сразу это понял. И хочу сейчас подтвердить: как она сказала, так и есть. Я попал служить к самому лучшему народу, не умаляя достоинства других в СССР. Здесь женился, здесь родились дети. При распаде СССР у меня даже мысли не было, что я поеду по «национальным» квартирам.

«Моя жена – идеальная жена военного». Ему было 22 года, когда он попал на службу в пылающий Карабах. История Юрия Караева – подробнее здесь.